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'Mustafa Ceceli, Erdoğan'ın davet etmediği yemeğe zorla girmeye çalıştı' iddiası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Dolmabahçe’de düzenlediği iftar yemeğine davet edilmeyen Mustafa Ceceli ve eşi Selin İmer’in programa katılmak istediği ama kapıdan geri çevrildikleri iddia edildi.

'Mustafa Ceceli, Erdoğan'ın davet etmediği yemeğe zorla girmeye çalıştı' iddiası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Dolmabahçe’de düzenlediği iftar yemeğine davet edilmeyen Mustafa Ceceli ve eşi Selin İmer’in programa katılmak istediği ama kapıdan geri çevrildikleri iddia edildi.

28 Mayıs 2019 Salı 06:53
'Mustafa Ceceli, Erdoğan'ın davet etmediği yemeğe zorla girmeye çalıştı' iddiası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Dolmabahçe’de düzenlediği iftar yemeği programına pek çok ünlü isim katıldı. Sanatçı ve sporcular iftar programında buluştu. Davet edilmeyenlerin arasında Mustafa Ceceli ve eşi Selin İmer’de vardı. Davet edilmemesine rağmen programa gittikleri fakat alınmadıkları ve kapıdan geri çevrildikleri iddia edildi.

TV100'de yayınlanan 'Duymadık Demeyin' isimli programda konuşan Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, “Gerçekten davet edilmedilerse ister Mustafa Ceceli ol, ister Mehmet Ceceli ol hiç fark etmez. O kapıdan girebilmen mümkün değil. 29 Ekim 2017 yılındaki Cumhuriyet resepsiyonuna davet edilmediklerini biliyoruz. Geçen yıl 2017 yaşanan boşanma ve yeni ilişkiye başlama meselesinden ve daha sonra ortaya çıkan gizli kamera kayıtlarından dolayı aile yapısı ve yaşanan bütün bu olaylar, Mustafa Ceceli’nin davet edilmemesi için gerekçe gösteriliyor” yorumunda bulundu.

Seren Serengil ise, “Aileye çok önem veriliyor. Sonuçta karısını aldatarak boşandı. Evliliği devam ederken Selin İmer ile tanıştı ve sonrasında karısından boşandı. Oklar üzerine çevrilince karısı ile ilgili uygunsuz görüntüleri internete verdiği söylendi. Dolayısıyla bu çok büyük bir skandaldı. Çok büyük bir çirkinlikti. Neticede çocuğunun annesiydi, ne olursa olsun… Bu tip şeyler affedilmiyor. O resepsiyona çağırılmadığı halde nasıl gitti ben onu anlayamadım. Kapıda ismin yazılmadığı zaman risk var, içeri giremeyeceğini bilmen lazım” yorumunu yaptı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 28.05.2019 23:17
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