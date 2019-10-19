Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 12°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
98415
ALTIN
277.411
DOLAR
5.7824
STERLIN
7.5094
EURO
6.4409

Müslüm Filmi Nerede Çekildi?

Müslüm filmi sinemada yayınlanmasının ardından, televizyonda ilk kez bu akşam izleyicilerin karşısına çıkacak. Şarkıcı Müslüm Gürses'in hayatının konu olduğu Müslüm, oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Müslüm Gürses'in çocukluğu gençliği ve son halini 3 ayrı oyuncunun oynadığı filmin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki Müslüm nerede çekildi?

Müslüm Filmi Nerede Çekildi?

Müslüm filmi sinemada yayınlanmasının ardından, televizyonda ilk kez bu akşam izleyicilerin karşısına çıkacak. Şarkıcı Müslüm Gürses'in hayatının konu olduğu Müslüm, oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Müslüm Gürses'in çocukluğu gençliği ve son halini 3 ayrı oyuncunun oynadığı filmin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki Müslüm nerede çekildi?

19 Ekim 2019 Cumartesi 01:30
Müslüm Filmi Nerede Çekildi?

Müslüm Gürses’in hüzün dolu hayatı geçtiğimiz aylarda beyaz perdede büyük ses getirmişti. İzleyemeyenlerin merak ettiği film bu akşam ilk kez televizyonda yayınlanacak. Müslüm filminde, Gürses’in çocukluğunu ve gençliğini Şahin Kendirci, müzik yaşantısındaki kariyerini ise Timuçin Esen canlandırıyor. Kaynak: Müslüm filmi vizyona girdi! Müslüm filmi konusu ve oyuncu kadrosu

MÜSLÜM NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekim mekanlarından ilki Müslüm Gürses'in doğduğu yer olan Halfeti. Müslüm Gürses'in hayatından geçen her şehir, hiç atlanmadan filmde yer alıyor. Adana ve İstanbul da filmin çekimlerine sahne olan diğer şehirler.

MÜSLÜM KONUSU

Müslüm, arabesk müziğinin efsane ismi Müslüm Gürses’in hayat hikayesini beyaz perdeye taşıyor. Unutulmaz ses sanatçısının iniş ve çıkışlarla dolu yaşamının anlatıldığı filmde, Müslüm Gürses'in milyonları etkileyen müziğine, çocukluğundan ölümüne kadar geçen zamanda yaşamına etki eden kişilere, çok sevdiğini her fırsatta dile getirdiği eşi Muhterem Nur'a odaklanılıyor.

MÜSLÜM OYUNCULARI

Senaryosunu Hakan Günday ile Gürhan Özçiftçi’nin kaleme aldığı filmin görüntü yönetmenliğini Martin Szecsanov, kurgusunu ise Mustafa Presheva yaptı.

Gürses’in çocukluğunu Şahin Kendirci’nin canlandırdığı yapımda, Timuçin Esen, Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl, Erkan Can, Taner Ölmez, Erkan Avcı, Turgut Tuncalp ve Caner Kurtaran da rol aldı. ‘Müslüm’ filminde Müslüm Gürses’in çocukluğunu O Ses Türkiye ile tanınan Şahin Kendirci canlandırdı.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
müslüm filmi çekildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir’de yük treni raydan çıktı!
İzmir’de yük treni raydan çıktı!
Timuçin Esen kimdir? Müslüm Filmi Oyuncusu Timuçin Esen Kimdir!
Timuçin Esen kimdir? Müslüm Filmi Oyuncusu Timuçin Esen Kimdir!
Hande Doğandemir'in Ağzı Kokmuyordu! Beni Kerem değil manşetler üzdü!
Hande Doğandemir'in Ağzı Kokmuyordu! Beni Kerem değil manşetler üzdü!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim