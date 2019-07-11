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Muş’a gelen Rus moda tasarımcısı Anita, çöp poşetleriyle örgü yapıyor

Muş Valiliği tarafından düzenlenen 'Uluslararası Dünya Sanatçılarının Gözüyle Muş' etkinliği kapsamında, kente gelen 33 yaşındaki Rus moda tasarımcısı Anita Grey, çöplerden topladığı poşetlerle kıyafet ördü. Anita Grey, amacının poşetlerden 46 bin kıyafet dikmek olduğunu söyledi.

Muş’a gelen Rus moda tasarımcısı Anita, çöp poşetleriyle örgü yapıyor

Muş Valiliği tarafından düzenlenen 'Uluslararası Dünya Sanatçılarının Gözüyle Muş' etkinliği kapsamında, kente gelen 33 yaşındaki Rus moda tasarımcısı Anita Grey, çöplerden topladığı poşetlerle kıyafet ördü. Anita Grey, amacının poşetlerden 46 bin kıyafet dikmek olduğunu söyledi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 15:21
Muş’a gelen Rus moda tasarımcısı Anita, çöp poşetleriyle örgü yapıyor

Valilik tarafından organize edilen, Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz'ün eşi Dr. Meşide Gündüzöz'ün de destek verdiği 'Uluslararası Dünya Sanatçılarının Gözüyle Muş' etkinliğine katılmak için 25 farklı ülkeden ressam ve tasarımcılar kente geldi.

Çevre kirliliğine dikkat çekmek için atık malzemelerden örgü örerek kıyafet hazırlayan Anita Grey, Muşlu kızlara da yaptığı çalışmayı anlattı.

Şimdiye kadar Türkiye ile birlikte 74 ülkeyi gezdiğini ifade eden Grey, 2019 yılının Ocak ayı itibariyle çevre kirliliğine ve plastiksiz bir yaşama dikkat çekmek amacıyla yola koyulduğunu söyledi.

‘LONDRA’DA MODA HAFTALARINA KATILMAYI DÜŞÜNÜYORUM’

Çöp ve poşetlerden tasarladığı kıyafetler ile dünya moda haftalarına katılmayı planladığını anlatan Anita Grey, "Rusya’dan Muş’a geldim. İlk önce burada çöp toplayarak, çevre kirliğine dikkat çekmek istedim. Topladığım çöp poşetlerinin yanı sıra, mağazalardan da poşet aldım. Onları kestirip, bir kıyafet örgüsü yapıyorum. Bu örgü ile elbiseler yapmayı düşünüyorum. Sonrasında, Londra’da moda haftalarına katılmayı düşünüyorum" dedi.

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