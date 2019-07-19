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Murat Başoğlu'nun fotoğrafları sızdı !

Bodrum'da öz yeğeni ile uygunsuz görüntüleri ortaya çıkan Murat Başoğlu'nun ünlü futbolcu Ali Turan'ın eski eşi Rana Altuntaş ile görüntüleri ortaya çıktı. Başoğlu iddialara yanıt verdi.

Murat Başoğlu'nun fotoğrafları sızdı !

Bodrum'da öz yeğeni ile uygunsuz görüntüleri ortaya çıkan Murat Başoğlu'nun ünlü futbolcu Ali Turan'ın eski eşi Rana Altuntaş ile görüntüleri ortaya çıktı. Başoğlu iddialara yanıt verdi.

19 Temmuz 2019 Cuma 21:27
Murat Başoğlu'nun fotoğrafları sızdı !

İki sene önce Bodrum'da bir teknede öz yeğeni ile uygunsuz görüntüleri ortaya çıkan, aylarca magazin gündeminde konuşulan Murat Başoğlu, eşi Hande Bermek'ten rekor bir tazminat ile boşanmıştı.

Başoğlu'nun iddialara göre yeni bir ilişkisi var. Ünlü futbolcu Ali Turan'ın boşandığı eşi Rana Altuntaş ile Murat Başoğlu'nun fotoğrafları basına sızdı. Skandal iddia ise, Başoğlu ve Altuntaş'ın daha boşanmadan ilişkiye başladığı oldu.

İddiaya göre ünlü sunucunun Ali Turan'ın eski eşi Rana Altuntaş ile beraberliğinin Altuntaş'ın Turan ile evli olduğu zamanda başladığı söyleniyor.

Gündeme bomba gibi düşen bu haber sonrası Murat Başoğlu ilk açıklamayı UçanKuş’a yaptı.Murat Başoğlu açıklamasında “Rana Hanım ile sadece iş arkadaşıyız. Önceden de bu tarz haberler çıkmıştı fakat doğruluk payı yok. Zaten şu anda da hayatımda kimse yok. Rana Hanım ile ortak iş yaptığımız için de birlikte fotoğrafımızın olması gayet normal.” 

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