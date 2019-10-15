Münbiç'ten Acı Haber: 1 şehit, 8 yaralı!

Milli Savunma Bakanlığı, Münbiç'ten yapılan saldırı sonucu bir askerin şehit olduğunu, 8 askerin yaralandığını açıkladı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürüyor.

Suriye'ni Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan havan ve topçu ateşi sonucu 1 asker şehit oldu, 8 asker yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı, bölgedeki hedeflere anında karşılık verildiğini ve 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesine YPG'li teröristlerce yapılan havanlı saldırıda 2 sivil şehit olmuş, 12 kişi de yaralanmıştı.

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