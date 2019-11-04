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Mülakatsız Merkezi Memur Atama Tarihleri Açıklandı! Lise, Önlisans ve Lisans Mezunları için ÖSYM KPSS 2019/2 Tercih İşlemleri

ÖSYM KPSS merkezi atama tercihlerine ilişkin tarihleri sınav takvimine ekledi. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre 2019/2 KPSS tercihleri Aralık ayının başında alınacak.

Mülakatsız Merkezi Memur Atama Tarihleri Açıklandı! Lise, Önlisans ve Lisans Mezunları için ÖSYM KPSS 2019/2 Tercih İşlemleri

ÖSYM KPSS merkezi atama tercihlerine ilişkin tarihleri sınav takvimine ekledi. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre 2019/2 KPSS tercihleri Aralık ayının başında alınacak.

04 Kasım 2019 Pazartesi 15:59
Mülakatsız Merkezi Memur Atama Tarihleri Açıklandı! Lise, Önlisans ve Lisans Mezunları için ÖSYM KPSS 2019/2 Tercih İşlemleri

Memur olma hayali kuran binlerce adayın merakla beklediği merkezi atama tercih tarihleri açıklandı. 

ÖSYM tarafından açıklanan sınav takviminde yapılan güncelleme ile KPSS 2019/2 merkezi atama tercihleri için tarih verildi. İşte sadece KPSS puan sıralaması üstünlüğüne göre yapılacak olan merkezi atamalara dair detaylar;

MERKEZİ ATAMA TERCİHLERİ 2019 ARALIK'TA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından güncellenen 2019 yılı ÖSYM sınav takviminde; 2019/2 KPSS yerleştirmeleri için 3 ila 12 Aralık 2019 tarihleri arasında tercihler alınacak.

Memur adayları belirtilen tarihler arasında açıklanan kontenjanlar kapsamında tercih işlemleri yapacaklar. Söz konusu tercih işlemleri ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden yapılacak. Lise, önlisans ve lisans mezunu olan adaylar tarafından alınacak tercihler sonrası KPSS puanı yüksek olan adayların atamaları gerçekleştirilecek. 

2019 yılının ilk merkezi atamaları için tercih ve başvuru işlemleri ise Temmuz ayında yapılmıştı. O dönem yapılan atamalarda kontenjan sayısının bir hayli az olması dikkat çekmişti.

KPSSCAFE.COM.TR

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