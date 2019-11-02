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Mülakat yapılmadan 19 bin 500 memur alımı yapılacak! Memur alımı hangi alanlara yapılıyor?

Bakanlıklar tarafından belirli dönem aralığında yapılan memur alımları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Memur olmak isteyen binlerce vatandaş alımlar hakkında bilgi edinmek istiyor. KPSS tercihleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına en az lise mezunu adaylar arasından yaş şartı ve mülakat olmadan 19 bin 500 personel alınacak. Sağlık Bakanlığı'na ise 17 bin 689 personel ataması yapılacak. Peki, memur alımı hangi alanlara yapılıyor?

Mülakat yapılmadan 19 bin 500 memur alımı yapılacak! Memur alımı hangi alanlara yapılıyor?

Bakanlıklar tarafından belirli dönem aralığında yapılan memur alımları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Memur olmak isteyen binlerce vatandaş alımlar hakkında bilgi edinmek istiyor. KPSS tercihleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına en az lise mezunu adaylar arasından yaş şartı ve mülakat olmadan 19 bin 500 personel alınacak. Sağlık Bakanlığı'na ise 17 bin 689 personel ataması yapılacak. Peki, memur alımı hangi alanlara yapılıyor?

02 Kasım 2019 Cumartesi 14:01
Mülakat yapılmadan 19 bin 500 memur alımı yapılacak! Memur alımı hangi alanlara yapılıyor?

Her yıl belirli tarihler aralığında devlet kadrolarında istihdam edilmek üzere çeşitli alanlarda memur alımı yapılıyor. KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) tercihleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına en az lise mezunu adaylar arasından yaş şartı ve mülakat olmadan 19 bin 500 personel alımı yapılacak. Peki, duyuru hangi tarihte yapılacak? İşte merak edilen bilgiler...

DUYURU NE ZAMAN YAPILACAK?

2019 yılının kalan günlerinde 2 KPSS tercihi alınacak. Bu tercihlerden ilki Kasım ayında, ikincisi Aralık ayında gerçekleştirilecek. 2018 yılında yapılan KPSS'den alınan puan ile yapılacak tercihlerde adaylar ayrı bir mülakata tabi tutulmayacak. Memur atamalarında yaş şartı da olmayacak. Kasım ayında yapılacak KPSS tercihleri ile Sağlık Bakanlığı'na 17 bin 689 personel ataması yapılacak.

Sağlık personeli kadrolarına yapılacak alımlar için duyuru Kasım ayında gelecek ve tercihler aynı ay içinde alınacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konu ile ilgili yaptığı açıklamada duyurunun Eylül- Ekim aylarında yapılacağını söylemişti. Ancak duyuru gecikti ve Kasım ayına ertelendi.

Sağlık personeli kadrolarına yapılacak alımlar için duyuru Kasım ayında gelecek ve tercihler aynı ay içinde alınacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konu ile ilgili yaptığı açıklamada duyurunun Eylül- Ekim aylarında yapılacağını söylemişti. Ancak duyuru gecikti ve Kasım ayına ertelendi.

Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü ve Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olan Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) kamu personeli alımı yapacak. DHMİ 7 VGM ise 5 kamu personeli kadrosu verecek. DHM başvuruları 8 Kasım'da, VGM başvuruları 1 Kasım'da sona erecek. Öte yandan İŞKUR aracılığı ile 10 kamu kurumu KPSS'siz en az ilköğretim ve lise mezunu personel alımı yapacak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 02.11.2019 14:11
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