Mülakat Sorunu Gündemden Düşmüyor!

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'ye giren memur ve öğretmen adaylarının korkulu rüyası haline gelen mülakat sistemi gündemden düşmüyor. Birçok milletvekili kanun teklifi ve soru önergeleri ile TBMM'ne taşıdıkları konu sosyal medyanında gündeminde yer alıyor. KPSS'den yüksek puan alanların bile mülakat sorunu nedeniyle atanamadıkları gün gibi ortada duruyor.

MÜKALAT SİSTEMİ KALDIRILSIN

Litakatlı atamanın önündeki en büyük engel olarak gençlerin karşısında duran mülakat sisteminin baş başına bir sorun olduğusosyal medya paylaşımlarında da apaçık görülüyor. KPSS'den aldıkları puan ile mülakattan aldıkları puanı gösteren sonuç belgelerini sosyal medyadan paylaşan gençler mülakat sisteminin kaldırılması gerektiğini düşünüyor.

KPSS'den 90 puanın üzerinde puan alan adaylar bile mülakatlarda verilen 50-55 gibi komik puanlarla memurluk hayalleri kurarken hayal kırıklığı yaşıyorlar.

İşte mülakat sorununu gözler önüne seren sonuç belgelerinden bazıları;

Adalet Bakanlığı Yazı işleri Müdürlüğü mülakat sonuçları...

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