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Muharrem İnce'de Saadet Partisi Liderine Ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı , CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti.

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Muharrem İnce'de Saadet Partisi Liderine Ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı , CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 20:21
Muharrem İnce'de Saadet Partisi Liderine Ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı , CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti.

Saadet Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmenin 45 dakika sürdüğü öğrenilirken, görüşmeden sonra İnce ve Karamollaoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İnce : "Bugün Sayın Erdoğan'dan, Sayın Akşener'den, Sayın Karamollaoğlu'ndan ve Sayın Demirtaş'tan randevu isteyecektim. Tabi ki Demirtaş'tan isteyemedim. Onun için izin istedim Adalet Bakanlığından. İzin verirlerse Onunla da görüşeceğim. Sayın Genel Başkan bugün geri dönüş yaptılar, kabul ettiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Amacımız başarı dileklerimizi iletmek, centilmenlik ortamında seçimin yaşanması. Sayın Genel Başkan ile ben zaten Türkiye'de uzlaşma kültürünün başlangıç felsefesinden gelen insanlarız. Yani Kıbrıs Barış Harekatı'nın yapıldığı günlere geri dönersek, rahmetli Erbakan'ın ekolünden gelen Sayın Genel Başkan ile Rahmetli Ecevit'in ekolünden gelen benim yarışırken o eski uzlaşma kültürüne yeniden Türkiye'nin ihtiyacı var.Bunu gerçekleştireceğiz Allah'ın izniyle. Sayın Genel Başkan'a da az önce sordum; Televizyon kanallarında 5 aday birden tartışsak tıpkı Batılı ülkelerde olduğu gibi millet bizi dinlese, 'sizin görüşünüz nedir' diye... Kendisi de seve seve katılacağını, bunun çok doğru olacağını ama diğer adaylarla da bunu basın aracıyla paylaşmamız gerektiğini söyledi. Ben de paylaşıyorum. Biz ikimiz bütün adaylarla birlikte televizyon kanallarında milletimizin bizi dinlemesini isteriz. Sayın Genel Başkan'a başarı dileklerimi iletiyorum. Allah mahçup etmesin." dedi.  

Karamollaoğlu, "Seçimlerin kavga ortamında, husumet içerisinde geçmemesi gerektiği kanaatindeyiz. İnşallah böyle de bir seçim geçiririz. 25 Haziran sabahı kim sandıktan milletin teveccühüyle çıkarsa o konuda da inşallah rahat oluruz. Bizim düşündüğümüz gibi millet düşünmemiş olabilir veya hakikaten millet bir konuda çok daha güzel bir karar verir. Milletin vereceği karara da saygılı olmak mecburiyetindeyiz. Ben kendilerine başarı diliyorum. Bizi ziyaret ettikleri için de teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyarette , İnce'ye CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Tezcan ile Grup Başkanvekili Altay eşlik etti.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Muharrem InceMuharrem Ince Saadet
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