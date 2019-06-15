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Muhafiz'dan Çukur'a dev transfer!

Her bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitleyen fenomen dizi Çukur, deyim yerindeyse transfere doymuyor. Sezon finali bölümüyle heyecanı dorukta bırakan diziye sürpriz bir transfer gerçekleşti.

Muhafiz'dan Çukur'a dev transfer!

Her bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitleyen fenomen dizi Çukur, deyim yerindeyse transfere doymuyor. Sezon finali bölümüyle heyecanı dorukta bırakan diziye sürpriz bir transfer gerçekleşti.

15 Haziran 2019 Cumartesi 18:57
Muhafiz'dan Çukur'a dev transfer!

MUHAFIZ'IN LEYLA'SI ÇUKUR'A TRANSFER OLDU

'Hakan: Muhafız' dizisinde Leyla karakteriyle karşımıza çıkan güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan, sezonun ilgiyle izlenen 'Çukur' dizisine dahil olacak.

SENA'NIN YERİNE GEÇECEK

Başrollerinde Aras Bulut İynemli ve Erkan Kolçak Köstendil'in rol aldığı yapımın yeni bölümlerinde oynayacak olan Ayça Ayşin Turan, dizinin finale yakın bölümünde ölümüyle herkesi üzen Sena karakterinin yerine geçecek.

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Anahtar Kelimeler:
muhafiz dan çukur a dev transfer
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