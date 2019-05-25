Muğla'da Korkutan Deprem!

Son deprem ölçümlerine göre Muğla’nın Milas ilçesi Kuzyaka mevki olan 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 08:00’da meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA