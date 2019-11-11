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Müge Anlı'da şoke eden olay! 1 adam 8 kadını...

Müge Anlı'da dedektiflik filmini aratmayan hikaye ekranlara damga vurdu. Sevgi Demir birlikte olduğu oğlunun babası ile şaşırtıcı gerçekleri öğrendi. İşte detaylar...

Müge Anlı'da şoke eden olay! 1 adam 8 kadını...

Müge Anlı'da dedektiflik filmini aratmayan hikaye ekranlara damga vurdu. Sevgi Demir birlikte olduğu oğlunun babası ile şaşırtıcı gerçekleri öğrendi. İşte detaylar...

11 Kasım 2019 Pazartesi 21:58
Müge Anlı'da şoke eden olay! 1 adam 8 kadını...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Sevgi Demir'in anlattığı olay şoke etti.Demir, oğlu sayesinde şaşırtan detaylar ile karşılaştı.

Demir, birlikte olduğu adamın WhatsApp'ına baktığı zaman bir kadının "ömrüm" mesajını gördüğünü açıkladı. Sonra WhatsApp'ı kurcalamaya devam ettiğinde Demir, bir kadına "seni seviyorum"mesajı yazdığını gördükten sonra evden çıktığını belirtti.

Müge Anlı yayınında diğer detaylar açıklandı.Sonrasında ise Demir oğlunun babası ile ilgili detayları araştırmaya başladı.

Demir, araştırma yaptığında oğlunun babasının hayatında çok kadın olduğunu öğrendiğini belirtti.

Demir, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına diğer detayları da açıkladı.Demir, 8 kadının ortaya çıktığını iddia etti.

8 FARKLI KADIN 5 ÇOCUK

Demir, oğlunun babasının zengin kadınları bulup, çocuk yapıp kadınları kendisine bağladığını ve daha bir zengin kadın bulduğu zaman diğerini bıraktığını öğrendiğini Müge Anlı ile Tatlı Sert programında belirtti.

Sevgi Demir, kendisi ile birlikte 8 kadın olduğunu ve o kadınlardan 5 tane çocuk olduğunu dile getirdi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 12.11.2019 14:59
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