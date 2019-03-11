MSÜ Sınavı Ne Zaman Yapılacak? Subay ve Astsubay Sınav Tarihi Belli Oldu mu?

2019 MSÜ sınav tarihi belli oldu mu? sorusunu soran binlerce vatandaş internette araştırma yapmaya devam ediyor. 27 Şubatta tamamlanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvurularının ardından adayların gözü kulağı sınav tarihleriyle ilgili haberlerde. 2019-2020 eğitim - öğretim döneminde MSÜ'de eğitim alacak adayların tespiti amacıyla yapılacak olan sınav heyecanla bekleniyor. Peki, 2019 MSÜ sınav tarihi belli oldu mu? MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? İşte, sınava dair detaylar...

2019 MSÜ sınav tarihi belli oldu mu?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesince ikinci seçim aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla, ÖSYM tarafından 7 Nisan 2019'da 2019-MSÜ düzenlenecek.

MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesince 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla, ÖSYM tarafından 7 Nisan 2019 tarihinde Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2019-MSÜ) yapılacaktır. Sınava başvurular, 16 Ocak-27 Şubat 2019 tarihleri arasında alınacak olup adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapacaklardır.

Ek’te yer alan kılavuz, 2019 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2019-MSÜ), başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ile 2’nci seçim aşamalarına başvuru, 2’nci seçim aşamaları ve aday yerleştirme esaslarını kapsamakta olup adayların başvuru öncesi ilgili kılavuzu dikkatle incelenmesi gerekmektedir.

Başvuru yapmak için buraya tıklayabilirsiniz.

7 Nisan 2019'daki sınav, tüm il merkezlerinde gerçekleştirilecek, sınav günü saat 10.00'a kadar adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak. Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. Adaylara sınavda 135 dakika süre verilecek.

Sınav sonuçları, yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerli olacak.

Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru için 2019-MSÜ'ye katılmış ve bu sınavdan Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek olan çağrı taban puanı almış olmak gerekiyor. 2019-MSÜ'ye katılacak adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, 29 Nisan-17 Mayıs'ta "https://www.personeltemin.msb.gov.tr" internet adresine girerek yapmaları gerekiyor.

Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, ikinci seçim aşamalarına çağrılmayacak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA