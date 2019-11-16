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MSB:Rasulayn’da hayatın normale dönmesi için çalışmalar devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn'da hayatın normale dönmesi için çalışmalara devam edildiğini açıkladı.

MSB:Rasulayn’da hayatın normale dönmesi için çalışmalar devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn'da hayatın normale dönmesi için çalışmalara devam edildiğini açıkladı.

16 Kasım 2019 Cumartesi 19:47
MSB:Rasulayn’da hayatın normale dönmesi için çalışmalar devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Barış Pınarı Harekâtı ile terörün izleri silinirken Rasulayn’da hayatın normale dönmesi için çalışmalar devam ediyor. Pek çok noktada sağlık taraması yapan, insani yardımlara erişimi sağlayan Kahraman Mehmetçiğimiz, günlük olarak yaptıkları ekmekleri Suriyeli kardeşlerimizle paylaşıyor. Bu kapsamda Rasulayn’da Cantemir Garbi ve Es Safeh köylerinde hem ihtiyaç sahiplerine yardımlar dağıtıldı hem de hastalara sağlık taraması yapılarak tedavi hizmeti verildi. Mehmetçiğimiz Suriyeli kardeşlerimizin terör baskısı olmadan kendi topraklarında güven içinde yaşayabilmeleri için çalışırken terör mağduru çocukları da unutmadı. Çocuklarla birlikte vakit geçiren askerlerimiz, küçük hediyelerle çocukların yüzlerini güldürmeye çalıştı.”

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Anahtar Kelimeler:
RasulaynMilli Savunma Bakanlığı (MSB)SuriyeTürkiye
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