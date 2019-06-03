MSB:Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 28 oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesine düzenlenen harekatla ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada "Pençe Harekâtı’nda 1 terörist daha etkisiz hale getirilerek harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 28 oldu" dendi.