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MSB:Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 28 oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesine düzenlenen harekatla ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada "Pençe Harekâtı’nda 1 terörist daha etkisiz hale getirilerek harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 28 oldu" dendi.

MSB:Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 28 oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesine düzenlenen harekatla ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada "Pençe Harekâtı’nda 1 terörist daha etkisiz hale getirilerek harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 28 oldu" dendi.

03 Haziran 2019 Pazartesi 08:54
MSB:Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 28 oldu

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi Twitter hesabında Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesine düzenlenen askeri harekatla ilgili yeni bir açıklama yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi Twitter hesabında Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesine düzenlenen askeri harekatla ilgili yeni bir açıklama yapıldı.

​Açıklamada "Irak kuzeyi Hakurk’ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda 1 terörist daha etkisiz hale getirilerek harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 28 oldu" dendi.

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Son Güncelleme: 03.06.2019 09:41
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