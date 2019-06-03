MSB:Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 28 oldu

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi Twitter hesabında Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesine düzenlenen askeri harekatla ilgili yeni bir açıklama yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi Twitter hesabında Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesine düzenlenen askeri harekatla ilgili yeni bir açıklama yapıldı.
Açıklamada "Irak kuzeyi Hakurk’ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda 1 terörist daha etkisiz hale getirilerek harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 28 oldu" dendi.
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