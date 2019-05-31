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MSB:Bir F-4 uçağında arıza meydana geldi, iki pilot kurtuldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bir F-4 uçağımızın Erhaç üssüne inişi sırasında iniş takımında meydana gelen arıza nedeniyle uçakta hasar oluşmuştur. Uçaktan atlayarak kurtulan iki pilotumuzun sağlık durumları iyi" dendi.

MSB:Bir F-4 uçağında arıza meydana geldi, iki pilot kurtuldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bir F-4 uçağımızın Erhaç üssüne inişi sırasında iniş takımında meydana gelen arıza nedeniyle uçakta hasar oluşmuştur. Uçaktan atlayarak kurtulan iki pilotumuzun sağlık durumları iyi" dendi.

31 Mayıs 2019 Cuma 12:01
MSB:Bir F-4 uçağında arıza meydana geldi, iki pilot kurtuldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından bir basın açıklaması yapıldı.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada "Bir F-4 uçağımızın 31 Mayıs 2019 tarihinde Erhaç/Malatya üssüne inişi sırasında iniş takımında meydana gelen arıza nedeniyle uçakta hasar oluşmuştur" bilgisi verildi.

Açıklama şöyle devam etti:

"Uçaktan atlayarak kurtulan iki pilotumuzun sağlık durumları iyi olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.  Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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