MSB:Bir F-4 uçağında arıza meydana geldi, iki pilot kurtuldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından bir basın açıklaması yapıldı.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada "Bir F-4 uçağımızın 31 Mayıs 2019 tarihinde Erhaç/Malatya üssüne inişi sırasında iniş takımında meydana gelen arıza nedeniyle uçakta hasar oluşmuştur" bilgisi verildi.

Açıklama şöyle devam etti:

"Uçaktan atlayarak kurtulan iki pilotumuzun sağlık durumları iyi olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA