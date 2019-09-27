MSB TSK personel temin: KPSS 60 puan ile subay alım 2019 şartları nedir? Muvazzaf subay alımı nasıl yapılır?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan uzman erbaş, astsubay ve subay personel alım ilanları yoğun ilgi görüyor. Hayalindeki mesleği icra etmek isteyen yüz binlerce kişinin beklediği duyuru yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından muvazzaf subay alımı yapılacak. Adaylar ise işlemlerini https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile yapabiliyor. Peki, muvazzaf subay alımı başvuru nasıl yapılır? Muvazzaf subay alımı başvuru şartları nelerdir? Adaylar bilgilerini ve tercihlerini müracaat tarihinin bitimine kadar güncelleyebilecek, 07 Ekim 2019 saat 23:59'dan sonra sistem üzerinden yapılacak güncellemeler kabul edilmeyecek, bu tarih ve saatten sonra adaylar tarafından yalnızca iletişim bilgileri, MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına gönderecekleri ıslak imzalı dilekçe ile güncellenebilecektir.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan uzman erbaş, astsubay ve subay personel alım ilanları yoğun ilgi görüyor. Hayalindeki mesleği icra etmek isteyen yüz binlerce kişinin beklediği duyuru yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından muvazzaf subay alımı yapılacak. Adaylar ise işlemlerini https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile yapabiliyor. Peki, muvazzaf subay alımı başvuru nasıl yapılır? Muvazzaf subay alımı başvuru şartları nelerdir? Adaylar bilgilerini ve tercihlerini müracaat tarihinin bitimine kadar güncelleyebilecek, 07 Ekim 2019 saat 23:59'dan sonra sistem üzerinden yapılacak güncellemeler kabul edilmeyecek, bu tarih ve saatten sonra adaylar tarafından yalnızca iletişim bilgileri, MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına gönderecekleri ıslak imzalı dilekçe ile güncellenebilecektir.

SUBAY ALIM BAŞVURU EKRANI

ADAYLARDAN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR NEDİR?

TSK yukarıdaki genel nitelikler ile birlikte adaylardan bazı özel şartlarda arıyor. Bu kapsamda

Sağlık Şartı: Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nde belirtilen, Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarına sevk edilecektir.

Eğitim Şartı: Muvazzaf subay alımına başvuru yapacak adaylar Yurt içinde en az dört yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokul mezunu olmaları gereklidir. Bu kapsam, lisans mezunu, Lisans üstü eğitim almış veya Uzmanlık Eğimi yapmış olmaları gereklidir.

Yaş Şartı: 01 Ocak 2019 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmamak, Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmamak ve Uzmanlık eğitimini tamamlamış tabiplerden 35 yaşından büyük olmamaları gereklidir.

KPSS Şartı: 2018 veya 2019 yılları Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda, KPSSP3 Lisans Puanı en az 60 olanlar.

Yabancı Dİl Şartı: Yabancı Dil Öğretmenliklerine müracaat edecek adaylar için; KPSS P3'den en az 60 alanlar ve ilave olarak, ÖSYM tarafından yapılan son iki yıl içerisindeki (2018-2019) ilgili yabancı dil sınavından (YDS/E-YDS) en az 60 not almış olmak,

Askerlik Niteliği: Kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olmak, Askerlik hizmeti devam etmekte olan Yedek Subay/Yedek Astsubay, erbaş ve er olmak,

Şartları aranacak olup ayrıca adayların herhangi bir kurum veya kuruluşta mecburi hizmet şartı olmaları gereklidir.​

MUVAZZAF SUBAY ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar ön başvurularını 07 Ekim 2019 (saat 23.59'a kadar) tarihine kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen, posta kanalı ile, dilekçe ile veya diğer şekillerde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girdikten sonra E-devlet şifresi ile başvuru ekranını açacaktır. Ardından başvuru sihirbazı ile ilerleyerek tüm adımları tamamladıktan sonra Tercih Yap ekranına yönlendirilecek buradan ilgili Alımı tıklayarak tercih yapacaktır. Tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercihlerimi Göster" butonuna tıklayarak tercihlerini kontrol edecektir. Tercihlerim sayfasında yer alan tercihler adayın kayıtlı tercihleri olup ayrıca bir kaydetme işlemi yapmayacaktır. Adayların TC Kimlik Numaraları Aday Numarası olarak kullanılacaktır. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde TC Kimlik Numarası kullanılacaktır.

Adaylar bilgilerini ve tercihlerini müracaat tarihinin bitimine kadar güncelleyebilecek, 07 Ekim 2019 saat 23:59'dan sonra sistem üzerinden yapılacak güncellemeler kabul edilmeyecek, bu tarih ve saatten sonra adaylar tarafından yalnızca iletişim bilgileri, MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına gönderecekleri ıslak imzalı dilekçe ile güncellenebilecektir.

(4) Adaylar;

(a) Mezun oldukları kaynak okul programına uygun olmak şartıyla istedikleri kadar Kuvvet ve sınıf/branşı sıralı (öncelikli) olarak tercih edecek,

(b) Kuvvet Komutanlığı tercihleri, sadece seçim aşamalarına katılacak adaylara yapılacak çağrıya esas olmak üzere sıralı (öncelikli) olacak, tüm seçim aşamalarından başarılı olan adayların yerleştirilmesinde dikkate alınmayacak, yerleştirme işlemi için Kuvvet K.lığı içerisindeki sınıf/branş önceliği dikkate alınacak,

(c) Sınav aşamalarından başarı ile geçen adayın yerleştirme işlemleri; aday, tercih ettiği tüm Kuvvet Komutanlıkları için sınıflandırmaya tabi tutulacak şekilde yapılacak, her aday kayıt hakkı kazandığı Kuvvet Komutanlıklarından istediğine kayıt yaptırabilecektir.

(5) Sınav aşamalarını müteakip sağlık raporu kriterleri Muharip veya Yardımcı sınıflar için farklı olacağından, tercihler yapılırken azami dikkatli davranılması ve hem muharip hem de yardımcı sınıf tercihi yapmaları adayın lehine olacaktır. (Örneğin sadece yardımcı sınıflar için astsubay olur kararlı sağlık raporu olan adayların muharip sınıflar için yapmış oldukları tercihler dikkate alınmayacaktır) Başvuru aşamasında yapılan tercihler daha sonra değiştirilemeyecek, tercih değiştirme ve/veya güncelleme talepleri dikkate alınmayacaktır.

(6) Başvurusu kabul edilen adaylara MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında (Mamak/Ankara) uygulanacak fiziki yeterlilik testi ve mülakat tarihleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait Yönetmelik 25/a ve 25/b maddelerinde düzenlenmiş olan,

(I) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(II) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

(III) Sivil ve askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmış olmamak,

(IV) Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,

(V) Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak,

(VI) Herhangi bir kadın/erkek ile nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

(VII) Hakkında Yedek Subay/Yedek Astsubay olamaz kararı bulunmamak.

(b) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

(c) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da

terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

(ç) 926 sayılı TSK Personel Kanunu ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait Yönetmelik'teki diğer şartlara sahip olmak.

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