Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 21°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
98415
ALTIN
277.411
DOLAR
5.7824
STERLIN
7.5094
EURO
6.4409

MSB: Resulayn'da PKK/YPG'ye ait cephanelik ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Resulayn'da terör örgütü PKK/YPG'ye ait büyük miktarda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

MSB: Resulayn'da PKK/YPG'ye ait cephanelik ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Resulayn'da terör örgütü PKK/YPG'ye ait büyük miktarda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

19 Ekim 2019 Cumartesi 14:52
MSB: Resulayn'da PKK/YPG'ye ait cephanelik ele geçirildi

MSB, Resulayn'da terör örgütüne ait bir cephanelik ele geçirildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından video görüntülerinin de olduğu bir paylaşım yapıldı. 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Rasulayn’da devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK/YPG’ye ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildi."

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
msb resulayn da pkk ypg ye ait cephanelik ele geçirildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Okul servis araçları denetim:1 milyon 691 bin lira para cezası uygulandı
Okul servis araçları denetim:1 milyon 691 bin lira para cezası uygulandı
Oğluyla tartışan 9 yaşındaki çocuğu yumrukladı
Oğluyla tartışan 9 yaşındaki çocuğu yumrukladı
Öğretmenler Günü ne zaman, hangi gün? En güzel ve anlamlı Öğretmenler Günü hediyeleri..
Öğretmenler Günü ne zaman, hangi gün? En güzel ve anlamlı Öğretmenler Günü hediyeleri..

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim