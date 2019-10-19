MSB: Resulayn'da PKK/YPG'ye ait cephanelik ele geçirildi

MSB, Resulayn'da terör örgütüne ait bir cephanelik ele geçirildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından video görüntülerinin de olduğu bir paylaşım yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Rasulayn’da devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK/YPG’ye ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildi."

Rasulayn’da devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK/YPG’ye ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildi. pic.twitter.com/MeSiNygzE2 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 19, 2019

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