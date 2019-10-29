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MSB: Rasulayn'da Rejim unsuru olduğunu iddia eden 18 kişi sağ ele geçirildi

MSB'den yapılan açıklamada, "Rasulayn'ın güneydoğusunda arama/tarama/keşif/emniyet faaliyeti sırasında Rejim unsuru olduğunu iddia eden 18 kişi sağ ele geçirilmiştir" denildi.

MSB: Rasulayn'da Rejim unsuru olduğunu iddia eden 18 kişi sağ ele geçirildi

MSB'den yapılan açıklamada, "Rasulayn'ın güneydoğusunda arama/tarama/keşif/emniyet faaliyeti sırasında Rejim unsuru olduğunu iddia eden 18 kişi sağ ele geçirilmiştir" denildi.

29 Ekim 2019 Salı 22:34
MSB: Rasulayn'da Rejim unsuru olduğunu iddia eden 18 kişi sağ ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rasulayn'ın güneydoğusunda arama/tarama/keşif/emniyet faaliyeti sırasında Rejim unsuru olduğunu iddia eden 18 kişi sağ ele geçirilmiştir. Konu incelenmekte olup, aynı zamanda Rusya Federasyonu makamları ile koordine edilmektedir".

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