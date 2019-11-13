MSB personel alımı ilanları! 2019 KKK, HKK, DKK uzman çavuş, astsubay ve subay alımı ne zaman?

Hayalinde mesleği icra etmek isteyen yüz binlerce kişi MSB personel alımı ilanları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda KKK, DKK, HKK, uzman erbaş ve astsubay, subay alımı başvuruları da merak ediliyor. MSB personel alımı başvurularına ilişkin detaylar ve ilanlar https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yayımlanıyor. Peki, 2019 KKK, HKK, DKK uzman çavuş, astsubay ve subay alımı ne zaman yapılacak?

KKK VE DKK SÖZLEŞMELİ ER ALIMI İLANLARI YAYIMLANDI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından bugün yapılan açıklamada sözleşmeli er başvurularının başladığı belirtildi. Açıklamanın ardından başvuruda bulunacak olan adaylar Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er başvuruları hakkında bilgi edinmek istiyor. Adaylar başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet ile giriş yaparak Başvuru Programı Kullanma Talimatında belirtilen esaslar dâhilinde çevrimiçi (online) gerçekleştirecek.

MUVAZZAF ASTSUBAY ALIMI SONA ERDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) dış kaynaktan muvazzaf astsubay alımı gerçekleştireceğini duyurmuş ve akabinde astsubay adayları ön başvurularını 24 Ekim 2019 (saat 23.59'a kadar) tarihine kadar, gerçekleştirmişlerdi. 2019 Yılı MSB muvazzaf astsubay alımı için tamamlanan başvuru sürecinin ardından diğer seçim aşaması faaliyetleri için sonuçların açıklanmasını bekliyor.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait Yönetmelik 25/a ve 25/b maddelerinde düzenlenmiş olan,

(I) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(II) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

(III) Sivil ve askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmış olmamak,

(IV) Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,

(V) Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak,

(VI) Herhangi bir kadın/erkek ile nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

(VII) Hakkında Yedek Subay/Yedek Astsubay olamaz kararı bulunmamak.

(b) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

(c) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da

terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

(ç) 926 sayılı TSK Personel Kanunu ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait Yönetmelik'teki diğer şartlara sahip olmak.