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MSB: Pençe Harekatı'nda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, "Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 27 oldu" açıklaması yaptı.

MSB: Pençe Harekatı'nda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, "Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 27 oldu" açıklaması yaptı.

02 Haziran 2019 Pazar 09:34
MSB: Pençe Harekatı'nda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından, 27 Mayıs'ta başlayan harekata ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece, harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 27 oldu" denildi.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 02.06.2019 13:24
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