MSB'den Suriye'de düzenlenen Türk-Rus kara devriyesine ilişkin açıklama

Bugün gerçekleştirilen üçüncü kara devriyesi sonrasında MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Fırat'ın doğusunda Kamışlı-Derik arasındaki bölgede icra edilen Türk-Rus kara devriyesi; provokatörlere karşı personelimizin ve halkın güvenliğine ilişkin gerekli dikkat ve hassasiyet gösterilerek planlandığı gibi tamamlanmıştır".

22 Ekim'de Rusya ile Türkiye arasında varılan mutabakat kapsamında, Suriye'nin kuzeydoğusunda, sınırın 10 kilometre güneyine kadar olan bölgede Türk-Rus ortak devriyelerinin yapılmasına karar verilmişti.

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