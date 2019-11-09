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MSB'den Suriye'de düzenlenen Türk-Rus kara devriyesine ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen Türk-Rus ortak kara devriyesine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Devriye, halkın güvenliğine ilişkin gerekli dikkat ve hassasiyet gösterilerek planlandığı gibi tamamlanmıştır" denildi.

MSB'den Suriye'de düzenlenen Türk-Rus kara devriyesine ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen Türk-Rus ortak kara devriyesine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Devriye, halkın güvenliğine ilişkin gerekli dikkat ve hassasiyet gösterilerek planlandığı gibi tamamlanmıştır" denildi.

09 Kasım 2019 Cumartesi 06:11
MSB'den Suriye'de düzenlenen Türk-Rus kara devriyesine ilişkin açıklama

Bugün gerçekleştirilen üçüncü kara devriyesi sonrasında MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Fırat'ın doğusunda Kamışlı-Derik arasındaki bölgede icra edilen Türk-Rus kara devriyesi; provokatörlere karşı personelimizin ve halkın güvenliğine ilişkin gerekli dikkat ve hassasiyet gösterilerek planlandığı gibi tamamlanmıştır".

22 Ekim'de Rusya ile Türkiye arasında varılan mutabakat kapsamında, Suriye'nin kuzeydoğusunda, sınırın 10 kilometre güneyine kadar olan bölgede Türk-Rus ortak devriyelerinin yapılmasına karar verilmişti.

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