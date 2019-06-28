MSB'den Flaş Bedelli Askerlik Ücreti Açıklaması!

Bedelli askerlik yapmak isteyenler memur maaş katsayısının 240 bin ile çarpımı sonucunda ortaya çıkan rakamı ödeme zorundalar. 2019 yılı bedelli askerlik ücreti 31 Bin Türk Lirası olarak açıklandı ve Temmuz ayının başında zam yapılmasına kesin gözüyle bakılmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ise olası katsayı artışının ve yeni askerlik sisteminin tam olarak uygulanmaya başlamamasını düşündü ve bedelli askerlik ücretini sabitlemeye karar verdi.

Eğer bedelli askerlik ücreti sabitlenmeseydi 31 Bin Türk Lirası olan bedelli askerlik ücreti 33- 35 Bin Türk Lirası arasında rakama yükselecekti.

MAĞDURİYETLERİN ÖNÜNE GEÇİLİYOR

Bedelli askerlik ücretinin Temmuz ayı katsayı artışından etkilenmemesi için planların yapıldığı belirtildi.

Diğer yandan bedelli askerlik ücretinin şuan sadece Ocak ayında belirlenen memur maaş katsayısına göre hesaplandığı ifade edildi.

Söz konusu Milli Savunma Bakanlığı her yıl bedelli askerlik ücretini Ocak ayı katsayısına göre hesaplayacak ve ikinci 6 ay zammının yapılmasının önüne geçerek mağduriyetleri engelleyecek.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Bedelli askerlik için ilk başvuruların bakaya ve yoklama kaçakları arasından alınması düşünülüyor. 460 bin bakaya ve yoklama kaçağına bir defaya mahsus kurasız bedelli askerlik imkanı sağlanmıştı.

Buna göre, 1 Kasım 2019 tarihinden sonra askerlik çağına gelenlerin bedelli askerlik başvurusunda bulunabileceği belirtildi.

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