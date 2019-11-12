MSB'den Askerlik Duyurusu!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ASAL'dan askerlik yoklama duyurusu yapıldı. "2019 YILI ASKERLİK YOKLAMASI, ASKERLİK HİZMET VE CELP TERCİHİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DUYURU" başlığı ile yayınlanan duyurunun detaylarını okurlarımızla paylaşıyoruz.

Yayınlanan duyuru şöyle;

1. 01 ocak 2019 tarihinde askerlik çağına giren 2000 doğumlu ve bu doğumlularla işleme tabi daha yaşlı doğumlu yükümlülerden yoklamasını yaptırmayanlar, yoklama işlemleri ile askerlik hizmet ve celp tercihlerini 31 aralık 2019 tarihine kadar tamamlamaları gerekmektedir.

2. yoklamaya tabi yükümlülerden 31 aralık 2019 tarihine kadar yoklamasını yaptırmayanlar hakkında 7179 sayılı askeralma kanunu'nun 24’üncü maddesi gereğince işlem yapılacaktır.

3. yoklamasını yaptırdığı halde askerlik hizmet ve celp tercihlerini yapmayanlar, 31 aralık 2019 tarihine kadar e-devlet üzerinden veya askerlik şubesine müracaat ederek bu işlemlerini yapmaları gerekmektedir.

4. bu duyuru 7179 sayılı askeralma kanununun 27’nci maddesi gereğince yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.