Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 17°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
103849
ALTIN
269.937
DOLAR
5.7690
STERLIN
7.4063
EURO
6.3638
3 bin yeni PÖH alımı yapılacak mı? Lise mezunu PÖH nasıl olur? İşte başvuru şartları
Memur ve Emekliyi Sevindiren Haber! Bayramlarda Maaşın İki Katı!
MSB'den Askerlik Duyurusu!
Büyük fırsat! 335 TL taksitle ev sahibi olabilirsiniz
Eşini ilişkiye zorladı! Komşusuna ters kelepçe takıp cinsel saldırıda bulundu

MSB'den Askerlik Duyurusu!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ASAL'dan askerlik yoklama duyurusu yapıldı. "2019 YILI ASKERLİK YOKLAMASI, ASKERLİK HİZMET VE CELP TERCİHİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DUYURU" başlığı ile yayınlanan duyurunun detaylarını okurlarımızla paylaşıyoruz.

MSB'den Askerlik Duyurusu!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ASAL'dan askerlik yoklama duyurusu yapıldı. "2019 YILI ASKERLİK YOKLAMASI, ASKERLİK HİZMET VE CELP TERCİHİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DUYURU" başlığı ile yayınlanan duyurunun detaylarını okurlarımızla paylaşıyoruz.

12 Kasım 2019 Salı 10:48
MSB'den Askerlik Duyurusu!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ASAL'dan askerlik yoklama duyurusu yapıldı. "2019 YILI ASKERLİK YOKLAMASI, ASKERLİK HİZMET VE CELP TERCİHİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DUYURU" başlığı ile yayınlanan duyurunun detaylarını okurlarımızla paylaşıyoruz.

Yayınlanan duyuru şöyle;

1. 01 ocak 2019 tarihinde askerlik çağına giren 2000 doğumlu ve bu doğumlularla işleme tabi daha yaşlı doğumlu yükümlülerden yoklamasını yaptırmayanlar, yoklama işlemleri ile askerlik hizmet ve celp tercihlerini 31 aralık 2019 tarihine kadar tamamlamaları gerekmektedir.

 2. yoklamaya tabi yükümlülerden 31 aralık 2019 tarihine kadar yoklamasını yaptırmayanlar hakkında 7179 sayılı askeralma kanunu'nun 24’üncü maddesi gereğince işlem yapılacaktır.

3. yoklamasını yaptırdığı halde askerlik hizmet ve celp tercihlerini yapmayanlar, 31 aralık 2019 tarihine kadar e-devlet üzerinden veya askerlik şubesine müracaat ederek bu işlemlerini yapmaları  gerekmektedir.

4. bu duyuru 7179 sayılı askeralma kanununun 27’nci maddesi gereğince yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Anahtar Kelimeler:
msb den askerlik duyurusu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İğrenç herif! 17 yaşındaki kızın kabusu olmuştu!
İğrenç herif! 17 yaşındaki kızın kabusu olmuştu!
Bekçilerin Yeni İsimleri Belli Oldu! Peki Bekçilik Mülakat Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Bekçilerin Yeni İsimleri Belli Oldu! Peki Bekçilik Mülakat Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı? 26. Dönem POMEM mülakat yerleri belli oldu mu? Mülakat tarihi ne zaman?
POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı? 26. Dönem POMEM mülakat yerleri belli oldu mu? Mülakat tarihi ne zaman?

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim