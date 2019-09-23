MSB ASAL 99/4 Askerlik Yerleri Açıklandı-E Devlet Giriş Sayfası | Askerlik Yeri sorgulama

Milli Savunma bakanlığı tarafından 99/4 askerlik yerleri hakkında beklenen açıklama yapıldı. Er sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı bilgisine yer verildi. İşte askerlik yeri sorgulama ve e devlet giriş sayfası

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden, ekim, kasım ve aralık celp dönemlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, söz konusu aylarda silah altına alınacak yedek subay ve astsubay ile erlerin sınıflandırma sonuçlarının 23 Eylül'de "e-Devlet"ten ve askerlik şubelerinden duyurulacağı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı ASAL tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve askerlik yerlerinin açıklandığına yer verildi.

e-DEVLET ASKERLİK YERİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

SEVK EVRAKLARI 15 GÜN ÖNCE

Yukarıdaki sınıflara giren gençler için sevk kağıtları , silahaltına alınacak tarihten 15 gün önce yayınlanacak. Gençler E Devlet 'ten ya da askerlik şubelerinden sevk belgelerini alabilecek.

NE ZAMAN SİLAHALTINA ALINACAKLAR?

23 Eylül 2019 Pazartesi günü askerlik yerleri açıklanacak. Açılama sonrasında gençlerin silahaltına alınma tarihleri şu şekilde olacak:

YEDEK SUBAY ASTSUBAYLAR

BİR VE İKİ BUÇUK AYLIK TEMEL EĞİTİME TABİ TUTULACAK YEDEK SUBAY ADAYLARI İLE YEDEK ASTSUBAY ADAYLARI 01 KASIM 2019 GÜNÜ SİLAHALTINA ALINACAK.

ERBAŞ-ERLER

ER/ERBAŞ STATÜSÜNE AYRILANLARDAN BİRİNCİ CELP VE SEVK DÖNEMİNE TABİ OLANLAR 01 EKİM 2019,

İKİNCİ CELP VE SEVK DÖNEMİNE TABİ OLANLAR 01 KASIM 2019 TARİHİNDE,

ÜÇÜNCÜ CELP VE SEVK DÖNEMİNE TABİ OLANLAR İSE 02 ARALIK 2019 TARİHİNDE SİLAHALTINA ALINACAK.

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