MSB açıkladı: İşte öldürülen terörist sayısı!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Rasulayn’daki bir sığınağa düzenlenen hava harekâtında 19 PKK/PYD-YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. İki günlük zaman zarfı içerisinde Böylelikle harekâtın başından itibaren öldürülen ve etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 174 oldu." ifadelerine yer verildi.

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