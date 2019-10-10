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MSB açıkladı: İşte öldürülen terörist sayısı!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Rasulayn’daki bir sığınağa gerçekleşen hava harekâtında 19 PKK/PYD-YPG’li terörist öldürüldü.İki günlük zaman zarfı içerisinde Böylelikle harekâtın başından itibaren etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 174 oldu." açıklamasına yer verildi.

MSB açıkladı: İşte öldürülen terörist sayısı!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Rasulayn’daki bir sığınağa gerçekleşen hava harekâtında 19 PKK/PYD-YPG’li terörist öldürüldü.İki günlük zaman zarfı içerisinde Böylelikle harekâtın başından itibaren etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 174 oldu." açıklamasına yer verildi.

10 Ekim 2019 Perşembe 20:10
MSB açıkladı: İşte öldürülen terörist sayısı!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Rasulayn’daki bir sığınağa düzenlenen hava harekâtında 19 PKK/PYD-YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. İki günlük zaman zarfı içerisinde Böylelikle harekâtın başından itibaren öldürülen ve etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 174 oldu." ifadelerine yer verildi.

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msb açıkladı işte öldürülen terörist sayısı
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