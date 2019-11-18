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MSB, 14 askerin yaralandığı Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndaki patlamanın nedenini açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda 13 Kasım'da yaşanan, 14 askerin yaralandığı patlamanın herhangi bir dış etkiden kaynaklanmadığını açıkladı.

MSB, 14 askerin yaralandığı Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndaki patlamanın nedenini açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda 13 Kasım'da yaşanan, 14 askerin yaralandığı patlamanın herhangi bir dış etkiden kaynaklanmadığını açıkladı.

18 Kasım 2019 Pazartesi 11:39
MSB, 14 askerin yaralandığı Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndaki patlamanın nedenini açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, 13 Kasım'da Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda meydana gelen patlamanın 'mühimmatın, mevsimsel değişiklik ve depolama koşullarından etkilenerek yapısının bozulması sonucunda reaksiyona girmesiyle yaşandığının' değerlendirildiğini belirtti.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, patlamayla ilgili görüntülere ve görgü tanıklarının beyanlarına dayanılarak yapılan ilk inceleme ve değerlendirmede, olayın herhangi bir dış etkiden kaynaklanmadığının tespit edildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Patlamanın, mühimmatın mevsimsel değişiklik ve mevcut depolama koşullarından etkilenerek yapısının bozulması sonucunda reaksiyona girmesiyle meydana gelmiş olabileceği değerlendirilmektedir" denildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
MühimmatPatlamaşanlıurfaMilli Savunma Bakanlığı
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