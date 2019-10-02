Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 21°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
103509
ALTIN
275.984
DOLAR
5.6953
STERLIN
7.0366
EURO
6.2373
PTT'den KPSS şartsız personel alımı açıklaması! İşte şartlar
İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personel Alım İlanı!
Akdeniz Üniversitesi Çok Sayıda Hemşire ve Sağlık Personeli Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi KPSS'siz Sürekli İşçi alacak
KPSS 70 Puanla Hemşire Alınıyor! İşte Başvuru Şartları...

Motorine 14 kuruş indirim: 7 kuruşluk kısmı pompa fiyatlarına yansıyacak

Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 14 kuruş indirime gidilecek ancak indirimin 7 kuruşluk kısmı pompa fiyatlarına yansıyacak.

Motorine 14 kuruş indirim: 7 kuruşluk kısmı pompa fiyatlarına yansıyacak

Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 14 kuruş indirime gidilecek ancak indirimin 7 kuruşluk kısmı pompa fiyatlarına yansıyacak.

02 Ekim 2019 Çarşamba 17:25
Motorine 14 kuruş indirim: 7 kuruşluk kısmı pompa fiyatlarına yansıyacak

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, indirim motorinin pompa fiyatına ortalama 7 kuruş olarak yansıyacak, kalan 7 kuruş devreye alınan eşel mobil sistemi kaynaklı ÖTV gelirinin yerine konmasında kullanılacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 6,56 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,49 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,47 liradan 6,40 liraya, İzmir'de 6,59 liradan 6,52 liraya inecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, eşel mobil sistemi kapsamında yapılan ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
motorine kuruş indirim kuruşluk kısmı pompa fiyatlarına yansıyacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Af yasası için son dakika tarih verildi! 30 bin kişi tahliye edilecek! Genel af var mı, kimler yararlanacak?
Af yasası için son dakika tarih verildi! 30 bin kişi tahliye edilecek! Genel af var mı, kimler yararlanacak?
Türkçe kitabındaki heceleme hatasına veliler tepki gösterdi
Türkçe kitabındaki heceleme hatasına veliler tepki gösterdi
Çantadaki OGS ile otobüs yolculuğu pahalıya patladı: Banka yetkilileri bile şaşırdı
Çantadaki OGS ile otobüs yolculuğu pahalıya patladı: Banka yetkilileri bile şaşırdı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim