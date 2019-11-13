Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara
kapalı
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
104828
ALTIN
270.019
DOLAR
5.7478
STERLIN
7.3703
EURO
6.3289
Bu Sektörde İş Çok Çalışacak Personel Yok!
Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor! Maliye Çalışanları Çağırıyor! Sizi de Çağırabilirler!
Emekli ve Memura İkramiye Müjdesi! Maaşın iki katı! Ramazan ve Kurban bayramı ikramiyesi aile yardımı ne kadar?
Yüz binlerce memuru ilgilendiriyor! 30 gün süre verildi
Instagram Kullanıcılarını Üzecek Gelişme! Instagram'da bir dönem sona eriyor!

Mobbing paylaşımı yapmıştı: Saadet öğretmenin intiharının ardından soruşturma başlatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), Gaziantep'te 6 katlı apartmanın terasından atlayarak, yaşamına son veren Türkçe Öğretmeni Saadet H.'ye (25) okulda mobbing uygulandığı iddiaları ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Mobbing paylaşımı yapmıştı: Saadet öğretmenin intiharının ardından soruşturma başlatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), Gaziantep'te 6 katlı apartmanın terasından atlayarak, yaşamına son veren Türkçe Öğretmeni Saadet H.'ye (25) okulda mobbing uygulandığı iddiaları ile ilgili soruşturma başlatıldı.

13 Kasım 2019 Çarşamba 21:34
Mobbing paylaşımı yapmıştı: Saadet öğretmenin intiharının ardından soruşturma başlatıldı

Türkçe Öğretmeni Saadet H. (25), Gaziantep'te 6 katlı apartmanın terasından atlayarak yaşamına son verdi. Saadet öğretmenin, ölmeden önce sosyal medya hesabından, "Öğrencilerim haklarını helal etsinler, gözüm gibi baktım hepsine, üzülmesinler ben yapamadım mobbinge uğramaktan" paylaşımı yaptığı belirtildi.

MEB, mobbing iddiaları ile ilgili olarak Saadet H.'nin görev yaptığı ortaokulda idari soruşturma başlattı. Mobbing iddialarını araştırmak üzere müfettiş görevlendirildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
mobbing paylaşımı yapmıştı saadet öğretmenin intiharının ardından soruşturma başlatıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakanlık iptal etti! Emekli polisler, Kaftancıoğlu'nu korumak için gönüllü oldu!
Bakanlık iptal etti! Emekli polisler, Kaftancıoğlu'nu korumak için gönüllü oldu!
Ekrem İmamoğlu'nu kınayan bildiri okumuştu: Kazanasmaz’ın yeni görevi belli oldu
Ekrem İmamoğlu'nu kınayan bildiri okumuştu: Kazanasmaz’ın yeni görevi belli oldu
2 Yıl Boyunca küçük çocuğa dehşeti yaşattı! "Oyun oynayalım diye yukarı çağırıp..."
2 Yıl Boyunca küçük çocuğa dehşeti yaşattı! "Oyun oynayalım diye yukarı çağırıp..."

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim