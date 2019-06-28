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MİT TIR'ları davasında karar çıktı !

2014 yılında Suriye'ye yardım götüren MİT TIR'larının durdurulmasına dair dava karar çıktı. Mahkeme Adana Jandarma Böge Komutanı eksi Tuğgeneral Hamza Celepoğlu hakkında 20 yıl hapis cezası verdi.

MİT TIR'ları davasında karar çıktı !

2014 yılında Suriye'ye yardım götüren MİT TIR'larının durdurulmasına dair dava karar çıktı. Mahkeme Adana Jandarma Böge Komutanı eksi Tuğgeneral Hamza Celepoğlu hakkında 20 yıl hapis cezası verdi.

28 Haziran 2019 Cuma 16:37
MİT TIR'ları davasında karar çıktı !

2014 yılında Suriye'ye yardım götüren MİT TIR'larının durdurulması davasında sanıklar, 'devletin gizli bilgilerini temin etme ve açıklama' suçlarından 17 yıl ile 26 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Yargıtay, Adana ve Hatay'daki MİT TIR'larının durdurulması davasında, sanıkların eylemleri örgütsel talimatla gerçekleştirdiği sonucuna vardı.

Yargıtay, sanıkların eylemlerinin, devletin gizli belgelerini temin ve açıklama suçunu oluşturduğuna hükmetti.

Eski Adana Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık'a 22 yıl 6 ay, eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hamza Celepoğlu'na 20 yıl, eski Adana Başsavcıvekili Ahmet Karaca'ya 18 yıl 9 ay, eski özel yetkili Adana Savcısı Aziz Takçı'ya 26 yıl, eski Adana Savcısı Özcan Şişman'a 17 yıl 3 ay, eski Adana İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Özkan Çokay'a 20 yıl 5 ay hapis cezası verildi.

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mit tır ları davasında karar çıktı
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