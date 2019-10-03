2019 Türkiye Güzeli belli oldu. 20 adayın finale kaldığı yarışmada birinci 22 yaşındaki Simay Rasimoğlu birinci oldu. Yarışmanın ikincisi Bilgi Nur Aydoğmuş olurken, Türkiye'yi Polonya'daki 'Miss Supranational 2019' yarışmasında temsil etmeye ise Büşra Turan hak kazandı.

Miss Turkey final heyecanı sona erdi. Yüzlerce aday arasından seçilen 20 finalist bu akşam Türkiye'nin en güzel kızı seçilmek için yarıştı.

Bu akşam yapılan güzellik yarışması finalistleri; Simay Rasimoğlu, Bilgi Nur Aydoğmuş, Melike Kanbur, Hüray Ertürk, Dilara Özdemir, İdil Doğa Oral, Selin Karaaslan, Ada Demirelli, Reyhan Kasapoğlu, Aleyna Yavaş, Nazlı Can Çetin, Zübeyde Lokmanoğlu, Elif Yahyaoğlu, Sandra Deniz Karslı, Nursena Özcanlı, Ece Demiralp, Pelin Kahraman, Büşra Turan, Naz Özdeğirmenci isimlerindeki 20 genç güzel arasından Simay Rasimoğlu birinci, Büşra Turanboy ikinci ve Bilgi Nur Aydoğmuş üçüncü oldu.

Simay Rasimoğlu, Miss Turkey'de 1 numarada yer aldı. 22 yaşında olan Simay Rasimoğlu'nun boyu 1.88. Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon bölümü mezunu. Simay Rasimoğlu'nun boyu 1.88 olup, 2019 Miss Turkey finalistlerinden en uzun güzel olarak kayıtlara geçti.

Simay Rasimoğlu



Boy: 1.88



Yaş: 22



Uludağ Üni̇versi̇tesi̇ Meslek Yüksek Okulu Mi̇mari̇ Restorasyon Bölümü Mezunu

Finale kalan diğer kızlar ise şöyle;

Bilgi Nur Aydoğmuş



Boy: 1.80



Yaş: 23



İstanbul Üni̇versi̇tesi̇ Hukuk Fakültesi̇ Hukuk Bölümü Mezunu

Melike Kanbur



Boy: 1.78



Yaş: 24



Boğazi̇çi̇ Üni̇versi̇tesi̇ Uygulamali Bi̇li̇mler Yüksekokulu Turi̇zm İşletmeci̇li̇ği̇ Bölümü Mezunu

Hüray Ertürk



Boy: 1.77



Yaş: 20



Ortadoğu Tekni̇k Üni̇versi̇tesi̇ İkti̇sadi̇ Ve İdari̇ Bi̇li̇mler Fakültesi̇ İkti̇sat Bölümü 1. Sınıf Öğrenci̇si̇

Dilara Özdemir



Boy: 1.77



Yaş: 20



Malmö Üni̇versi̇tesi̇ Global Si̇yasi̇ İli̇şki̇ler Fakültesi̇ İnsan Hakları Bölümü 2. Sınıf Öğrenci̇si̇

İdil Doğa Oral



Boy: 1.76



Yaş: 20



İstanbul Tekni̇k Üni̇versi̇tesi̇ Teksti̇l Teknoloji̇leri̇ Ve Tasarımı Fakültesi̇ Moda Tasarım Bölümü 1. Sınıf Öğrenci̇si̇

Selin Karaarslan



Boy: 1.76



Yaş: 22



Marmara Üni̇versi̇tesi̇ İşletme Fakültesi̇ İşletme Bölümü Mezunu

Ada Demirelli



Boy: 1.76



Yaş: 19



Ege Üni̇versi̇tesi̇ Fen Fakültesi̇ Ki̇mya Bölümü 1. Sınıf Öğrenci̇si̇

Reyhan Kasapoğlu



Boy: 1.74



Yaş: 20



İstanbul Tekni̇k Üni̇versi̇tesi̇ Mi̇marlik Fakültesi̇ Şehi̇r ve Bölge Planlama Bölümü 2. Sınıf Öğrenci̇si̇

Aleyna Yavaş



Boy: 1.70



Yaş: 20



Trakya Üni̇versi̇tesi̇ Eği̇ti̇m Fakültesi̇ Resi̇m İşi̇ Öğretmenli̇ği̇

Nazlı Can Çetin



Boy: 1.76



Yaş: 19 Bahçeşehi̇r Üni̇versi̇tesi̇ Eği̇ti̇m Fakültesi̇ İngi̇li̇zce Öğretmenli̇ği̇ 2. sınıf Öğrenci̇si̇

Zübeyde Lokmanoğlu



Boy: 1.76



Yaş: 18



Yedi̇tepe Üni̇versi̇tesi̇ Fen Edebi̇yat Fakültesi̇ Rus Di̇li̇ Ve Edebi̇yatı 1.sınıf Öğrenci̇si̇

Elif Yahyaoğlu



Boy: 1.76



Yaş: 24



Yedi̇tepe Üni̇versi̇tesi̇ Mi̇marlik Ve Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇ Geneti̇k Ve Bi̇yomühendi̇sli̇k Bölümü Mezunu

Sandra Deniz Karslı



Boy: 1.77



Yaş: 19



San Diego State Üni̇versi̇tesi̇ İleti̇şi̇m Fakültesi̇ İleti̇şi̇m Bölümü 2.sınıf öğrenci̇si̇

Tiffany İnci Kurak



Boy: 1.78



Yaş: 23



Mildred Scheel Schule Moda Pazarlama Ve Satış Danışmanlığı Bölümü

Nursena Özcanlı



Boy: 1.78



Yaş: 21



Muğla Sıtkı Koçman Üni̇versi̇tesi̇ Fen Fakültesi̇ Moleküler Bi̇yoloji̇ Ve Geneti̇k Bölümü 4. sınıf öğrenci̇si̇

Ece Demiralp



Boy: 1.78



Yaş: 21



İstanbul Geli̇şi̇m Üni̇versi̇tesi̇ Sağlık Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇ Beslenme Ve Di̇yeteti̇k Bölümü 2. sınıf öğrenci̇si̇

Pelin Kahraman



Boy: 1.80



Yaş: 23



Hochschule Der Medi̇en İleti̇şi̇m Fakültesi̇ Medya Ekonomi̇si̇ Bölümü 3. sınıf öğrenci̇si̇

Büşra Turan



Boy: 1.85



Yaş: 20



İstanbul Aydın Üni̇versi̇tesi̇ Güzel Sanatlar Fakültesi̇ Moda Ve Teksti̇l Tasarımı 3. sınıf öğrenci̇si̇

Naz Özdeğirmenci



Boy: 1.85



Yaş: 22



Yedi̇tepe Üni̇versi̇tesi̇ Fen Edebi̇yat Fakültesi̇ Çevi̇ri̇bi̇li̇m Bölümü Mezunu

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