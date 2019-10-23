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Minik öğrencilerin 'bayrak nöbeti'

Sivas'ta Melek Reşit Hanım Anaokulu'nda vatan ve bayrak sevincini aşılamak amacı ile 'Bayrak Nöbeti' projesi başlatıldı. Her gün bir öğrenci teslim edilen bayrağı evine götürüp asıyor. Ertesi gün okula getirdiği bayrak bir başka öğrenciye teslim ediliyor.

Minik öğrencilerin 'bayrak nöbeti'

Sivas'ta Melek Reşit Hanım Anaokulu'nda vatan ve bayrak sevincini aşılamak amacı ile 'Bayrak Nöbeti' projesi başlatıldı. Her gün bir öğrenci teslim edilen bayrağı evine götürüp asıyor. Ertesi gün okula getirdiği bayrak bir başka öğrenciye teslim ediliyor.

23 Ekim 2019 Çarşamba 13:53
Minik öğrencilerin 'bayrak nöbeti'

Proje hakkında bilgi veren okul müdürü Ferda Erdem Aydemir, "Öğrencilerimize bayrak sevgisini, vatan, millet sevgisini kavratmak amacıyla her sınıftan seçtiğimiz 2-3 öğrencimize bayrağımızı emanet ediyoruz. Öğrencilerimiz de eve götürüp evlerinin en güzel yerlerinde bu bayrağı asıyor. Aileleriyle birlikte bayrağımızın önemi hakkında bir sohbet gerçekleştiriyorlar. Daha sonra ise o öğrencimiz ertesi gün bayrağı bir başka arkadaşına teslim ediyor" dedi.

"Bu 29 Ekim'e kadar devam edecek olan bir etkinlik" diyen Aydemir, Bu etkinlik Türkiye'nin her yerinde yapılabilecek bir etkinlik. Şu anda ülke genelinde birlik ve beraberliği anlatan etkinlikler yapılıyor. Bu da onlardan bir tanesidir. 29 Ekim'de öğrencilerimizden bayrağımızı devralacağız. Her sene bu etkinliği yapacağız. Aileler de bu konuya değindiğimiz için çok mutlular. Her okulun öncelikle en önemli amaçlarından biri de vatan, millet, bayrak sevgisini kazandırmak olmalıdır. Velilerimizden çok güzel dönüşler alıyoruz" şeklinde konuştu.

'BİZİ ÇOK GURURLANDIRDI'

Bayrağı 1 günlüğüne teslim alan minik Çağan'ın babası Ahmet Kırkaç, "Melek Reşit Anaokulu'nun böyle bir projeyi de bulunması ve çocuğumuzun da bu okulda olması nedeniyle tabii ki biz de gururlandık. Ayrıca atalarımızın bize emaneti olan bu kutsal değerimizi çocuklarımızın da sorumluluğunu alma projesinde böyle değerli bir emaneti taşıyıp, onu da kendi bünyelerinde saklamaları bizi çok gururlandırdı. Çocuklarımızın böyle bir projede yer almasını aileler olarak destekliyoruz. İnşallah bizden sonraki nesillerin bu değerli emaneti layıkıyla taşıyacağına eminim. Ülkemiz zor dönemlerden geçiyor. Bu kutsal emanetin ülkemizin dört bir yanında dalgalanmasını bir Türk ailesi olarak gönülden destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
minik öğrencilerin bayrak nöbeti
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