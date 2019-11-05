Minibüsle kaçırılan genç kızın peşine halk otobüsüyle düştü

Sancaktepe’de meydana gelen olayda, iddiaya göre Recep Ç. isimli şahıs genç bir kızı zorla minibüse bindirerek kaçırdı.

Kızın yakını da özel halk otobüsüne binerek şoföre minibüsü takip etmesini söyledi. Kızın kaçırıldığı minibüs, özel halk otobüsü tarafından Sultanbeyli Hasanpaşa Mahallesi’ne kadar takip etti. Bu sırada otobüsteki bazı yolcuların, kaçırılan kızı kurtarmaya çalışan otobüs şoförüne ‘evimize gideceğiz’ diyerek tepki gösterdiği görüldü. Otobüs sürücüsü, amansız takip sonucunda minibüsün önünü kesti.

Kızın yakını ile otobüsteki vatandaşlar, durdurulan minibüse hamle yaptılar. Şahıs, minibüsle tekrar kaçmaya başlarken, vatandaşlar minibüsün camını yumruklayarak durdurmaya çalıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine polis, kaçırılan kızı kurtarmak için çalışma başlattı. Daha sonra yakalanan şahsın tutuklandığı öğrenildi.

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