Milyonların Gözü Bu Haberde! KYK Borcu Siliniyor mu?

KYK borçları silinecek mi? KYK borçlarına af gelecek mi sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. KYK kredileri üniversite öğrencilerine düzenli olarak yatırılıyor. Okul bittikten sonra iş hayatına giren kişiler KYK kredi borcunu ödemeye başlıyor. Peki, KYK kredi borcu son durum nedir? Türkiye Büyük Millet Meclisine Kredi ve Yurtlar Müesseseyi KYK kredi borçlarının silinmesine ait yasa önerisi sunuldu. Milletvekilleri arasında yapılacak olan görüşmenin sonucunda oylamalar yapılacak ve oylamada ilgili kanun teklifi kabul edilirse tüm öğrencilerin borçları silinecek. İşte, KYK borçları silinecek mi sorusunun yanıtı!

KYK BORÇLARI SON DURUM

Türkiye'de Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarını ödeyemeyen öğrencilerin sayısının 5 milyona ulaştığını, 280 bin üniversite mezunu hakkında ise yasal işlem başlatıldığını ve öğrenim kredisi borcunu ödeyemeyen kişilerin maaşlarına haciz konulduğuna dikkat çekildi.

Borcunu zamanında ödeyemeyen öğrencilere uygulanan faiz sebebiyle borçların giderek büyüdüğünü, borçluların ödeme yapabilmesinin imkansız hale geldiği belirtildi. Gençlik ve Spor Bakanı M. Muharrem Kasapoğlu'nun yanıtlaması için soru önergesi verildi.

KYK BORÇLARI TAMAMEN SİLİNECEK Mİ?

PEKİ HANGİ KYK BORÇLARI SİLİNECEK?

Maddi durumu kötü olan öğrencilere karşılıksız ödeme burs imkanı verilirken maddi durumu normal ya da iyi olan öğrencilere kredi verilmektedir.

Kredi alan öğrenciler aldıkları ücreti aynı şekilde iki sene sonra ödemekte ve krediyi aldığı süre boyunca geri ödemek ile yükümlüdür. Eğer teklif kabul edilirse geri ödemeli burs alan öğrencilerin borçları tamamen silinmiş olacak.

Bundan sonraki süreçte ise öğrencilere kredi değil sadece burs verilmesi beklenmektedir. TBMM'de yapılacak görüşmeleri ayrıntıları gelmesi halinde haberimizden takip edebilirsiniz.

KYK BORÇLARI NASIL ÖDENİR?

Kurum gerekli gördüğü takdirde burs alan öğrencilerin belge veya durumlarını araştırabilir. Araştırma sonucunda öğrencinin belgelerinde veya durumunda gerçeğe aykırı bir hususun tespit edilmesi halinde bursu kesilir. Ödenen bursların tamamı öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, 18/01/1997 tarihli ve 22881 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinde belirlenen esaslara göre tahsil edilir.

Öğrenim görmekte olduğu öğretim kurumundan en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alanların bursları, ceza aldığı tarih itibariyle kesilir. Bu tarihten sonra ödenen burs miktarları öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre tahsil edilir.

KYK BORÇLARI NEREDEN ÖDENİR?

Borçlar önce kurumun resmi internet sitesi içerisinde bulunan bağlantı üzerinden ödenmektedir. Ödenmeyen borçlar bir süre sonra vergi dairesine aktarılır. Vergi dairesinin internet sitesinin olması vatandaşların işini kolaylaştırmaktadır.

Öğrenim ve katkı kredisi borçlusu olup, borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin birinci defada, borçlarının bir yıllığı, tekrarında ise tamamı ivedilik kazanmaktadır.

İvedilik kazanan borçlar bu tarihten başlayarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre vergi daireleri yada mal sandıklarınca tahsil olunarak, Kurum hesabına aktarılır.

KYK KREDİ BORÇLARI NE ZAMAN GERİ ÖDENİR?

Borçlu öğrenim ve/veya katkı kredisi taksitini her dönemin son ayının son iş günü mesai bitimine kadar ödemekle yükümlüdür. Taksitleri daha sonraki bir tarihte ödeyenler zamanında ödememiş sayılırlar.

Ödeme günü (borcun aylıktan kesilmesi hali hariç) taksitin ödenmesi ile ilgili banka dekontu tarihidir.

Ödemeyi ve gününü kanıtlama yükümlülüğü borçluya ait olup, ödemelerde bir ihtilaf halinde Kurum kayıtları esas alınacaktır.

KYK KREDİ BORÇLARI NASIL ERTELETİLİR?

Kurumdan öğrenim ve/veya katkı kredisi alan borçlulardan borç ödeme vadesi henüz başlamayanlar ile borçlarını aksatmadan ödeyenler www.turkiye.gov. tr. adresinden e-devlet şifreleri ile erteleme talebinde bulunabilirler.

Kuruma müracaatları esnasında; Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur veya sosyal güvenlik kuruluşu niteliğindeki başka kuruluşlarla ilişkisinin bulunmaması halinde borcun ödenmesi kredi alma süresinin bitiminden itibaren endeks uygulanmak sureti ile birer yıllık sürelerle uzatılır.

Ayrıca, ödeme dönemleri askerlik yükümlülüğüne rastlayan erkek borçlular, askerlik şubelerinden alacakları belge ile Kurumumuza yazılı olarak müracaat etmeleri halinde borçları Yİ-ÜFE uygulanmadan askerlik dönemi sonuna kadar Kurumca ertelenmektedir.

“KYK borçları silinsin” 5 milyon kişi KYK borcunu ödeyemiyor!

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) üniversite mezunu işsizlerin yaşadığı travmayı da göz önüne alarak Yükseköğrenim Kredi Yurtlar Kurumu Kanunu’nda değişiklik yapılması için harekete geçmesi gerektiğine dikkat çeken Dr. Şevkin, 16.08.1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu’na eklenecek geçici madde ile öğrenim ve katkı kredisi borcu olan kişilerin borçlarının silinebileceğini belirtti.



4 ÜNİVERSİTE MEZUNUNDAN EN AZ BİRİ İŞSİZ!

Bilindiği gibi milyonlarca üniversite mezununun işsiz olduğuna dikkat çeken, iş bulamayan üniversite mezunlarının eğitimlerinin ardından bir de Kredi Yurtlar Kurumu’ndan aldıkları kredi borçları nedeniyle mağduriyet yaşadığına işaret eden Dr. Şevkin, kanun teklifinde şu gerekçelere yer verdi:

“Üniversite öğreniminin ardından uzun süre işsizlik yaşayan, iş bulduktan sonra da güvencesiz çalışma koşulları nedeniyle mağdur olan üniversite mezunlarımız kredi borçları nedeniyle adeta kabus yaşıyor. 4 üniversite mezunu gençten en az birinin işsiz olduğu göz önüne alındığında işsiz üniversite mezunu sayısı 1 milyonu geçmektedir.



5 MİLYONA ULAŞTI!

TÜİK’in açıkladığı 2019 iş gücü istatistiklerine göre, genç işsizlik oranı yüzde 18,6'dan yüzde 26,7’e yükselirken, Türkiye’de son 10 yılda öğrenim kredisi borcunu ödeyemeyen öğrencilerin sayısı 5 milyona ulaşmıştır. Borcunu ödeyemeyen 280 bin üniversite mezununa karşı yasal işlem yapılması için Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bildirildiği anlaşılmıştır. Kanun Teklifimiz, iş kaygısı taşıyan, aile kurma telaşı yaşayan ve ağır ekonomik koşullarla mücadele etmek zorunda kalan üniversite mezunlarının KYK borçlarının silinerek, sorunun çözümüne yöneliktir.”



CHP’li Dr. Şevkin’in hazırladığı teklif şöyle:



“YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 7- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte öğrenim ve katkı kredisi borcu olan kişilerin borçları silinir. Kredi borçlarına ilişkin daha önce yaptığı ödemeler iade edilmez.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.”

Erdoğan'dan KYK Kredi ve Burs Müjdesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

En büyük adaletsizlik eğitim öğretim hayatındaki adaletsizliktir. Çünkü bunun telafisi çok zordur.

Eğitim öğretim bütçesini 10 milyar lira civarında aldık ve bu rakamı 161 milyar liranın üzerine çıkardık. Ayrım gözetmeksizin tüm öğrencilere ücretsiz ders kitabı veriyoruz.

Okul öncesi eğitimi hızla yaygınlaştırıyoruz. Üniversiteye girişte kat sayı problemini ortadan kaldırdık. Eğitime sağlanan bütçeyi 16 kat artırdık.

Bir dönem evlatları kıyafetleri nedeniyle okula alınmayan Türkiye'den bugünkü bilim odaklı yapıya geldik. Eğitim öğretim meselesi önümüzdeki dönemde de önceliklerimiz arasında ilk sırada olmaya devam edecek. Elbette bütün sorunlarımız bitmiş değil. Hayatın kendisi gibi eğitim-öğretim alanı da dinamik bir süreçtir.Bu konuda sözü olan herkese gönlümüz ve kulağımız açıktır.

Türkiye yüksek öğretim alanında son 17 yılda büyük başarıya imza attı. Üniversite sayısı 207'ye çıktı. öğrenci sayımızın 1,6 milyondan 8 milyona yükselmiş olması başarının en bariz örneğidir. Arzumuz öğrencimizin niteliğini artırırken öğretmenlerimizin de niteliğini artırmak.

Öğretim üyelerimizin sayısını sürekli artırıyoruz. İsteyen her lise mezunu gencimizin yüksek öğrenime girmesinin yapısını oluşturduk.

"AÇILDIKTAN SONRA BAŞARI ORANI DA ARTTI"

13 yıl önce ülkemizdeki her şehre üniversite kurma kararı aldığımızda bazıları bizi eleştirmişti. Her ilde üniversite açıldıktan sonra bölgelerdeki başarı oranı da arttı. Her yerde olduğunu gibi üniversitelerde de iyi bir yönetici 4 yılda kurumunu çeyrek asır ileriye götürebilir. Bazı üniversiteler hala istediğimiz yerde değil. Rektörlerimizden çok fazla gayret bekliyoruz.

Rektör atama kriterlerini çok daha yükseğe çıkartarak adayları akademik ve idari bakımdan çok sıkı bir inceleme sürecinden geçireceğiz.

Kredi veya burs olarak lisans öğrencilerimize aylık 500 lira ödüyoruz. Şimdi yeni tabii bir zam daha gelecek.

KYK Borçları İle İlgili Flaş Gelişme!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Levent Gök, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarını ödeyemeyen öğrencilerin sayısının 5 milyona ulaştığını, 280 bin üniversite mezunu hakkında ise yasal işlem başlatıldığını ve öğrenim kredisi borcunu ödeyemeyen kişilerin maaşlarına haciz konulduğuna dikkati çekti.

KYK borcunu zamanında ödeyemeyen öğrencilere uygulanan faiz sebebiyle borçların giderek büyüdüğünü, borçluların ödeme yapabilmesinin imkansız hale geldiğini belirten Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Levent Gök, "KYK borçlarının doğru bir yapılandırılma ile ödenebilir hale getirilmesi ve ekonomik kriz şartlarında ayakta kalmaya çalışan yeni mezunların banka hesaplarındaki blokelerin kaldırılması beklenmektedir" dedi.

Konuyu Meclis gündemine taşıyan Gök, Gençlik ve Spor Bakanı M. Muharrem Kasapoğlu’nun yanıtlaması için soru önergesi verdi.

CHP’li şahin: KYK borçları gençleri bunalıma sokuyor!

Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Av.Suzan Şahin, üniversite mezunu genç işsiz oranının %23’lere gelmesi ileKYK kredi borçlarının ödenemediğini, bu nedenle borçlarını ödeyemeyen ve ödeyemediği zaman artan faiz yüküyle karşı karşıya kalan gençlerin bunalıma girdiğini, geleceğe dair umudunu yitirdiğini belirterek konuyu meclis gündemine taşıdı.

Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği önergede sonrası yaptığı açıklamada, ‘‘Genç işsizlik oranının yüzde 23 düzeyinde olduğu ülkemizde özellikle üniversite mezunu gençlerimiz iş bulamadığı için borçlarını ödeyememekte ve icralık olmaktadır. Büyük bir özveriyle eğitim hayatını bitiren ve okuldan sonra iş bulamadıkları için borçlarını ödeyemeyen ve ödeyemediği zaman artan faiz yüküyle karşı karşıya kalan gençlerimiz bunalıma girmekte, geleceğe dair umudunu yitirmekte ya da hayatına son vermektedir. 342.282 mezun gencimiz bu konuda bir düzenleme beklemektedir. AKP hükümeti hem çığ gibi büyüyen işsizliğe bir çözüm bulamıyor hem de geleceğimiz olan gençlerin psikolojilerinin bozulmasına, genç işsiz ölümlerine zemin hazırlamaktadır. Devlet gençlerine el uzatmalı, Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne öğrenim kredisi ve harç kredisi borcu olan kişiler için düzenlemeye gitmelidir.’’ dedi.



CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin’in, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği sorular ise şöyle;



2018 ve 2019 yılının ilk 7 ayında Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne öğrenim kredisi ve harç kredisi borcu olan kişi sayısı nedir? Bunların kaçı icralık olmuştur? İş bulamadığı için borcunu ödeyemeyen gençlerimizin kredilerini geri ödemeleri konusunda vadelendirme, erteleme, af, faizlerin silinmesi gibi herhangi bir çalışmanız var mıdır?

Öğrencileri Kredi Borcu Kabusundan Kurtaracak Teklif! KYK Borcu için sevindiren Gelişme!

Ödeyemedikleri KYK öğrenim kredisi nedeniyle devlete borçlanan üniversite mezunu sayısı 5 milyona ulaşırken, CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, öğrencilerin kredi borcu kabusuna son vermek için kanun teklifi hazırladı.



ÖĞRENCİLERDEN GERİ ALINMAYACAK

Tanal’ın TBMM Başkanlığı’na sunduğu 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinde, öğrencilerin hayatlarını kolaylaştırmak için devlet tarafından sağlanan kredi ve bursların öğrencilerden geri alınması uygulamasına son verilmesi amaçlanıyor.



GELECEĞE GÜVENLE BAKAMIYORLAR

Teklifin gerekçesinde, üniversite döneminde öğrencilerin ekonomik yükünü azaltmak ve zorlu eğitim hayatlarında bir de geçim sorunlarıyla uğraşmamalarını temin etmenin devletin görevi olduğu belirtilerek, “Ancak sadece üniversite yıllarında öğrencilere ekonomik avantajlar sağlayıp sonrasında bunları faizi ile tahsil etmek sosyal devlet anlayışımızı yaralar niteliktedir. Zira daha sonra faizi ile ödeyeceğini bildiği bir parayı mecburen almak durumunda kalan öğrenciler, tam anlamıyla rahat edememekte, geleceğe güvenle bakamamakta ve nihayetinde bu kredilerin ödenmesi sırasında büyük sıkıntılarla karşılaşmaktadır” denildi.





Bu nedenlerle söz konusu kanun teklifiyle öğrencilerin, sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak almış oldukları yardımları geri ödeme zorluğundan kurtarılarak, derslerine ve kariyerlerine daha rahat odaklanmaları, geleceklerine güvenle bakmalarının sağlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

KYK Borçları Siliniyor mu? Meclisten Ne Zaman Çıkacak? KYK Geri Ödeme Nasıl Yapılır?

KYK borçları silinecek mi sorusu binlerce kişinin gündemini işgal etmeye devam ediyor. Üniversite okuyanlar üniversite sırasında KYK kredisi alıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM'ye Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK kredi borçlarının silinmesine ilişkin kanun teklifi sunuldu. Devlet bursu alamayan öğrenciler kredi almak için başvuru gerçekleştirebiliyorlar. Milletvekilleri arasında yapılacak olan görüşmenin sonucunda oylamalar yapılacak ve oylamada ilgili kanun teklifi kabul edilirse tüm öğrencilerin borçları silinecek. Öğrenim kredisi alan vatandaşlar daha sonra uygun ödeme seçenekleri ile bunu geri ödüyorlar. Borçların silinmesi için teklif TBMM'ye sunuldu. Konu ile ilgili yapılan güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

KYK BORÇLARI TAMAMEN SİLİNECEK Mİ?

Üniversiteyi okurken Kredi Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) burs kullanan ancak mezun olduktan sonra iş bulamayan üniversite mezunu öğrencilerin kredi borçlarının silinmesine yönelik başta sosyal medya üzerinden çok büyük talep gelmekte. 2017 verilerine göre 342 bin kişinin KYK öğrenim kredisi borcunu ödeyemediği bildirildi. Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in TBMM'ye sunduğu kanun teklifinin ardından KYK'ya borcu olanlar konu ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Peki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçları silinecek mi? KYK borçları ne zaman silinecek? KYK borç sorgulama nasıl yapılır? İşsiz/öğrenci olan kişilerin öğrenim ve/veya katkı kredisi borcu ertelenebilir veya silinir mi?

KYK BORÇLARI NE ZAMAN SİLİNECEK?

KYK borçları ile ilgili Meclis'e sunulan teklifin ardından, affın ne zaman geleceği merak edilmeye başlandı. Meclis gündemine gelmesi beklenen başlıklardan biri de KYK kredi borçlarının silinmesi... Meclis 18 Temmuz'da tatile girdi. Yaklaşık 2,5 aylık aradan sonra Meclis 1 Ekim 2019 tarihinde toplanacak. Meclis'in mesaiye başlaması ile birlikte KYK borçlarının gündeme gelmesi bekleniyor.

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in TBMM'ye sunduğu kanun teklifinin ardından KYK'ya borcu olanlar konu ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Teklife göre, borçların işe başlamanın ardından 3 yıl sonrasına ertelenmesi istenildi.

"Teklif ile, öğrenim ve katkı kredisi borcu muaccel olan kişilerin, bu borçlarının, gecikme faizi işletilmeksizin işe başladıkları tarihten üç yıl sonrasına ertelenmesi ve yeniden işsiz kalmaları halinde bu borçların tekrar aynı şekilde ertelenmesi amaçlanmaktadır."

Kanun gerekçesi olarak da şu ifadelere yer verildi:

"Teklif ile, öğrenim ve katkı kredisi borcu muaccel olan kişilerin, bu borçlarının, gecikme faizi işletilmeksizin işe başladıkları tarihten üç yıl sonrasına ertelenmesi ve yeniden işsiz kalmaları halinde bu borçların tekrar aynı şekilde ertelenmesi amaçlanmaktadır."

Söz konusu kanun teklifinin tam metni şu şekilde;

ERDOĞAN'DAN KREDİ VE BURS AÇIKLAMASI

Bir şeyi buradan ifade edeyim. Gençler sadece burs istiyor. Ben de diyorum ki, kredi niye istemiyorsunuz? Kredi de isteyin. Burs diyelim ki 1 milyon 600 bin öğrenciden 500-600 binine burs veriyorsak; diğerine de kredi verme şansımız var. her müracaat edene biz burs veya kredi veririz. Şimdi burada kredinin bir avantajı var, siz benden iyi biliyorsunuz. Nedir o? Faiz yok, iki sigortalı bir işe girmeden ödeme de yok. Ondan sonra ödemeye başlayacaksınız. Taksitlere gelince taksitler de öyle sıkıntıya düşürücü miktarda değil dedi.

KYK BORCU NASIL HESAPLANIR?

Öğrenim süresi boyunca alınan toplam kredi miktarına Türkiye İstatistik Kurumu'nun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ndeki(Yİ-ÜFE) artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle tespit edilmektedir. Toplam kredi + Yİ-ÜFE ilavesi şeklindedir.

Öğrencilerin ödeyecekleri kredi borcu, öğrencilerin öğretimi süresince kurumdan aldığı toplam kredi miktarının 3 katını geçmemektedir. Süresi içinde ödenmeyen borçlara her yıl Bakanlar Kurulunca tespit edilen oranlarda gecikme zammı ilave edildiğinden borcun alınmış olan kredi miktarını geçmesi mümkün olmaktadır. Bundan dolayı böyle bir sınırlama getirilmiştir.

KYK BORÇ ERTELEMESİ NASIL YAPILIR?

KYK bursunun geri ödemesinin belirtilen tarihlere ve düzene göre yapılmaması durumunda yasal işlem başlatılabilir. KYK borçlarının gecikme durumunda ise kredi üzerine faiz eklenir.

Öğrenim hayatında KYK'nin (Kredi Yurtlar Kurumu) katkı kredisi veya öğrenim kredisinden faydalananlar geri ödeme işlemiyle ilgili soru işaretleri yaşıyor. Sorgulama işlemi için e-Devlet şifrenizle sisteme giriş yapmanız ve 'Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü' hizmetleri arasından KYK Kredi Geri Ödeme Sorgulama'yı seçmeniz gerekmektedir.

e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen öğrenim ve katkı kredisi borç sorgulama işlemleri daha sonra sayfa aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet adresine yönlendiriliyor. GİB'in içerisinde bulunan "internet vergi dairesi" adresinden sorgulama işlemleri yapılabildiği gibi geri ödemeler de gerçekleştirilebiliyor.

İkinci adımda ise, "Borç Erteleme Talep Türü"nü seçmeniz gerekmektedir. Bunun için;

• İşsizlik Sebebiyle

• Askerlik Sebebiyle

• Yüksek Lisans/ Doktora Sebebiyle seçeneklerinden birini işaretlemeniz ve "İleri" düğmesini tıklamanız gerekmektedir.

KYK kredi ve burs konusunda sıkça sorulan sorular

Burs/kredi başvuruları hangi tarihte başlamaktadır, başvuru süreci ve değerlendirme nasıl yapılmaktadır?

Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

Burs/kredi başvuruları ayrı ayrı mı yapılmaktadır?

Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden ayrı ayrı değil birlikte alınmaktadır.

Yurt dışında yükseköğrenim görmekte olan öğrenciler burs/kredi başvurusu yapabilir mi?

Yurt dışında öğrenim görmekte olan öğrenciler burs/kredi başvurusunda bulunabilmektedir.

Vatani görevini yapanların öğrenim ve/veya katkı kredisi borcu ertelenebilir mi?

Öğrenciler (borçlu) öğrenim ve katkı kredisi borçlarını, devam ettiği öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere bu krediyi aldığı süre kadar zamanda ve aylık taksitler ( 2006 – 2007 öğretim yılından önce üçer aylık taksitler ) halinde, her dönemin son ayının veya aylık vadenin en geç son iş günü mesai bitimine kadar ödemek zorundadır. Borç ödeme vadesi henüz gelmemiş olanların, borç taksitlerini aksatmadan ödeyenlerin, ödeme dönemleri askerlik dönemine rastlarsa borçları Yİ-ÜFE uygulanmadan askerlik döneminin sonuna kadar ertelenmektedir. Durumu yukarıdaki şartlara uyan borçlular, borçlarını erteletebilmeleri için www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ile borç erteleme talebinde bulunabilmektedir.

Erken ödeme indirimi nedir?

Kredi borçlarının tamamının, ödeme başlangıç tarihinden önce ödenmesi halinde yapılan indirimlere erken ödeme indirimi denir. Erken ödeme indirimi kredi borcunun Yİ-ÜFE borcu üzerinden hesaplanır. Anapara üzerinden herhangi indirim söz konusu değildir.

KYK'NIN KURULUŞ NEDENLERİ



Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinde yüksek öğrenim birkaç büyük merkezde bulunan üst düzey medreselerce yerine getirilmekteydi. Büyük merkezler dışında ikamet eden halkın, çocuklarına öğrenim yaptırma, ulaşım, barınma, iaşe, kitap, para gibi sorunlarında sıkıntılar doğmuş, bu sorunlara çare bulabilmek için çabalar harcanmış bu nedenle, medreselerin bulundukları bilim merkezlerinde kuruluş amaçları doğrultusunda teşkilatlanması ve kendi içlerinde bütünleştirilmesi yoluyla "Külliyeler" oluşturulmuştur.



Buralarda halkın ve öğrencilerin bir taraftan din ve dünya bilimleri alanlarında bilgi, beceri ve deneyim sahibi olmaları sağlanmış, diğer taraftan medreselere devam eden öğrencilerin yatak, yemek, temizlik vb. ihtiyaçlarının giderildiği imaretler ile buralara harcanacak paraları sağlayacak akaretler kurulmuş, zengin kitaplıklar ile takviye edilen külliyeler halkın ve öğrencilerin eğitim, öğretim, dini, kültürel, ilmi ve mesleki ihtiyaçlarının karşılandığı birer eğitim öğretim ve sosyal merkezler haline getirilmiştir.



Cumhuriyet Döneminde ise 6 Mart 1924 tarihinde yürürlüğe giren 430 sayılı Kanun ile medrese ve imaretler kapatılmıştır. Bu durum, yüksek öğrenim öğrencilerinin barınma, yemek vb. ihtiyaçlarının giderilmesinde sıkıntı yaşatmışsa da Cumhuriyet Hükümetleri, bazı okulları yatılı (leyli) hale getirmiş ve bir kısım medreselerin barınma yerlerinden yararlanmak suretiyle sıkıntının hafifletilmesine çalışmıştır.



İstanbul ve Ankara'da yükseköğretim kurumlarına devam eden öğrencilerin sayılarının artmasıyla, barınma ve beslenme ihtiyaçlarının giderilmesinde süre gelen sıkıntılar karşısında il özel idareleri, belediyeler, dernekler ve özel kişilerce yurtlar açılmaya başlanmıştır. Ancak; bu şekilde açılmış olan yurtlar, yüksek öğrenim öğrencilerinin barınma sorununu çözememiştir. Bu gelişmeler sonucunda, kamusal nitelik taşıyan yurt işletmeciliğini denetim altına almak üzere yeni düzenlemelere gidilmiştir.



03 Mayıs 1949 tarihinde yürürlüğe giren 5375 sayılı Yüksek Öğretim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri Kanunu ile "Yurt ve Aşevleri" konusu Milli Eğitim Bakanlığının yönetim ve sorumluluğuna verilmiş, bu kanuna ek olarak çıkarılan 01.04.1950 tarihli ve 5661 sayılı Kanun ile de özel ve tüzel kişilere ait yurtların açılmasına izin verilmesi ve denetlenmesi bu Bakanlığın görevleri arasına alınmıştır.

KYK NE ZAMAN BURS VERMEYE BAŞLADI?

351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu gereğince, 1962 yılından itibaren öğrenim kredisi,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu gereğince, 1985 yılından itibaren katkı kredisi, 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanun gereğince, 2004 yılından itibaren de burs,vermektedir.

KYK nedir, açılımı nedir?

KYK, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun kısaltılmış halidir. 1961 tarihinde Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak kurulmuş bir kurumdur. Üniversitelerde okuyup maddi durumu iyi olmayan öğrenciler için özellikle kurulmuş olan bu kurum üniversite boyunca öğrenim kredi bursu vermektedir. Maddi durumu kötü ancak başarılı öğrencilere daha iyi destekler veren KYK, maddi anlamda üniversite hayatı bitene kadar desteğini kesmemektedir.

KYK ne iş yapar, görevleri nelerdir?

Bunun yanı sıra KYK sadece öğrencilere maddi yönden öğrenim kredi bursu vermemekte ayrıca yurt imkânı da sağlamaktadır. Kredi Yurtlar Kurumu'nun kısaltımı olan KYK kısaca üniversite öğrencilerine yurt, burs ve kredi vererek öğrenim hayatı boyunca maddi yönden desteklemektedir. Verdikleri krediyi üniversite hayatı biten öğrencilerden aynı şekilde taksitli şekilde faizsiz olarak geri almaktadır. Ancak yeni mezun olan öğrencilere 1 ila 2 yıl iş bulma ve maddi sorunlarını düzeltmeye fırsat verdikleri için hiçbir öğrencinin zor durumda kalmadan aldıkları krediyi geri ödemelerine fırsat sunmaktadır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'ye Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) kredi borçlarının silinmesine ilişkin kanun teklifi sunuldu. Milletvekilleri arasında yapılacak olan görüşmenin sonucunda oylamalar yapılacak ve oylamada ilgili kanun teklifi kabul edilirse tüm öğrencilerin borçları silinecek. Peki, KYK borçları ile ilgili son durum ne? KYK Borçları silinecek mi?

Yüzbinlerce öğrenci ve mezun KPSS borçlarının silinip silinmediğini merak ediyor. Daha önce TBMM'de Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) kredi borçları için önemli bir son dakika gelişmesi yaşanmıştı. Öğrenciler ve mezun olanlar büyük bir istekle KYK borçlarının silinmesini umut ediyor. Peki KYK kredi borçları silinecek mi? KYK borç silme teklifi, öğrenim kredisi borcu silinmesi için başvuru detayları…

2019 YILI KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

KYK borçlarınının silinmesi ile ilgili konu dün akşam sosyal medyada gündem oldu. Öğrenciler borçların silinmesini isteyen paylaşımlarda bulundu. KYK borçlarının silinmesini isteyenler de oldu, silinmesini haksızlık olarak görenler de oldu. KYK borçlarının silinmesi ile bir gelişme yaşanması beklenmiyor.

Öğrenim kredisi borcunu gecikme faizi silinmiş olarak ödemek için öğrencilerin yeni dönemde Maliye Bakanlığı'na başvuru yapması gerekmektedir. Lisans ve önlisans bölümlerinde okuyan öğrenciler 2018 yılında 425 Türk Lirası alacak. Yüksek lisans bölümlerinde okuyan öğrenciler 2018 yılında 850 Türk Lirası alacak. Doktora bölümlerinde okuyan öğrenciler 2018 yılında 1.275 Türk Lirası Alacak.

CHP'DEN KYK Borçlarının Faiziyle Silinmesi İçin Kanun Teklifi!

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya "Üniversiteden mezun olarak hayata yeni atılan gençlerimizin iş bulma sıkıntısına ek olarak birde devlete olan kredi borçlarını ödeyememe kaygısı eklenince sıkıntıları daha da artmaktadır. Borçları nedeniyle bunalıma giren gençlerimizde aile içi huzursuzluklar, boşanmalar ve hatta intihar vakaları yaşanmaktadır. Maddi ve manevi çöküntü içerisindeki bu gençlerimizin ülke gelişimine katkı sunmaları da beklenemez.Ekonomik kriz nedeniyle birçok büyük şirketin milyarlarca lirayı bulan vergi borçları bir kalemde siliniyorken, yüksek öğrenim öğrenci ve mezunlarının kredi borçlarının da ekonomik kriz nedeniyle bir kereye mahsus olmak üzere silinmesi çok yerinde bir uygulama olacaktır." ifadelerini kullanarak TBMM Başkanlığına kanun teklifi verdi.

Kanun teklifi şöyle;

GENEL GEREKÇE

Ülkemizde her yıl yüzbinlerce öğrencimiz Yüksek Öğrenimleri süresince Kredi Yurtlar Kurumunca verilen katkı ve öğrenim kredilerini kullanmakta ve bu kredilerin borçlarıyla mezun olmaktadır.

Kanunen mezun olan öğrencilerin bu borçları mezuniyetten iki yıl sonra geri ödemeye başlamaları gerekmektedir. Bazı istisnai durumlarda (askerlik, doktora, yüksek lisans gibi) bir yıl erteleme mümkün olmaktadır.

İşsizlik oranının çok yüksek olduğu Türkiye şartlarında üniversiteden yeni mezun bir kişinin iş bulması oldukça zordur. Ekim 2018 işsizlik rakamlarına göre işsizlik oranı %11,6’dır. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı ise %22,3’tür.

Türkiye’de sayıları 4 milyona ulaşan işsizlerin yaklaşık 1,1 milyonunun üniversite mezunu olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız.

Ülkemizin önemli üniversitelerinden mezun olanların dahi asgari ücret düzeyinde ücretlerle çalıştığı bilinmektedir.

2017 yılında öğrenim kredisi kullanan 1 milyon 156 bin 832 öğrenciden 239 bin 97’sinin kredi borcunu zamanında ödeyemediği, katkı kredisi kullanan 388 bin 225 öğrencinin ise 106 bin 185’inin kredi borcunu ödeyemediği saptanmıştır.

Yine 2018 yılında kurum tarafından kredi borcunu ödeyemediği için 6183 sayılı kanun kapsamına giren 279 bin 897 kişi vergi dairelerine bildirilerek tahsilat yoluna gidildiği açıklanmıştır.

Üniversiteden mezun olarak hayata yeni atılan gençlerimizin iş bulma sıkıntısına ek olarak birde devlete olan kredi borçlarını ödeyememe kaygısı eklenince sıkıntıları daha da artmaktadır. Borçları nedeniyle bunalıma giren gençlerimizde aile içi huzursuzluklar, boşanmalar ve hatta intihar vakaları yaşanmaktadır.

Maddi ve manevi çöküntü içerisindeki bu gençlerimizin ülke gelişimine katkı sunmaları da beklenemez.

Ekonomik kriz nedeniyle birçok büyük şirketin milyarlarca lirayı bulan vergi borçları bir kalemde siliniyorken, yüksek öğrenim öğrenci ve mezunlarının kredi borçlarının da ekonomik kriz nedeniyle bir kereye mahsus olmak üzere silinmesi çok yerinde bir uygulama olacaktır.

Üniversite mezunlarının istihdama ve üretime katılmaları ve gençlerimizin geleceğe umutla bakmaları, ülkemizin kalkınması açısından son derece önemlidir.

Bu kanun teklifiyle, Yüksek Öğrenim eğitimini tamamlayarak hayata yeni atılan gençlerimizin öğrenim ve katkı kredisi borçlarının silinerek, bir nebze de olsa rahatlamaları ve geleceğe umutla bakmalarının sağlanması amaçlanmaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1 – Bu madde ile Yüksek Öğrenim sürecinde öğrenim ve katkı kredisi kullananların mevcut kredi borçlarının silinmesi; Yüksek Öğrenim mezunlarının iş bulamadan borçlandırılması nedeniyle yaşadıkları sıkıntıların ortadan kaldırılması ve işsiz kaldıkları dönemde borçlarını ödeyememeleri nedeniyle icra takibine düşme korkusunun son bulması sağlanacaktır.

MADDE 2 – Yürürlük maddesidir.

MADDE 3 – Yürütme maddesidir.

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURT HİZMETLERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ



MADDE 1 - 16/8/1961 tarihli ve 351 Sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu’nun 16. Maddesine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Geçici Madde 7 – Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle öğrenim kredisi veya katkı kredisi alan öğrenciler ile geçmişe dönük kredi borcu olan kişilerin bu borçları başka bir işleme gerek kalmaksızın bir defaya mahsus olmak üzere faiziyle birlikte silinir. Kredi borçlarına ilişkin önceki ödemeleri iade edilmez.

MADDE 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

İYİ PARTİ'DEN KYK Borçlarının Silinmesi İçin Kanun Teklifi

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili ve TBMM Divan Katip Üyesi İsmail OK tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Kredi yurtlar Kurumu (KYK) Borçlarının silinmesi için kanun teklifi verildi. KPSS cafe olarak TBMM kayıtlarından elde ettiğimiz kanun teklifini değerli okurlarımızla paylaşıyoruz.

Kanun teklifinin genel gerekçesi ve değişiklik istenen maddeler ise şöyle;

GENEL GEREKÇE

Ülkemizde her yıl yüzbinlerce öğrencimiz Kredi Yurtlar Kurumunca verilen katkı ve öğrenim kredisi borçlanyla mezun olmaktadır. Mezuniyetten iki yıl sonra borçlannı ödemeye başlamaları gereken gençlerimiz maalesef Türkiye şartlarında hemen iş bulamamaktadır. Bunun sonucunda borçlarına gecikme zammı eklenen ( 19 Ekim 2010 tarihinden itibaren uygulanan gecikme zammı oranı aylık %1.40 olarak uygulanmaktadır) gençlerimiz bunalıma girmekte bu durum boşanmalara hatta intihar vakalarına neden olmaktadır.

2017 yılında öğrenim kredisi kullanan 1 milyon 156 bin 832 öğrenciden 239 bin 97' sinin kredi borcunu zamanında ödeyemediği, katkı kredisi kullanan 388 bin 225 öğrencinin ise 106 bin 185'inin kredi borcunu ödeyemediği saptanmıştır.

Yine 2018 Yılında kurum tarafından kredi borcunu ödeyemediği için 6183 sayılı kanun kapsamına giren 279 bin 897 kişi vergi dairelerine bildirilerek tahsilat yoluna gidilmiştir.

İyi bir gelecek için mücadele ederek üniversite bitiren gençler ve çocuklarının kendilerinden daha iyi bir yaşam koşuluna kavuşacağı ümidi ile ellerindeki tüm imkanları seferber eden aileler maalesef okul bitince büyük bir hüsrana uğramaktadır. İş bulma ümidini gün geçtikçe yetiren genç mezunlar, her geçen gün daha vasıfsız işlerde daha düşük maşlarla çalışabilmek için bile adeta yarış haline girmektedir. Bir çoğu asgari ücret ile bile çalışmaya razı olmasına rağmen iş bulamamaktadır. Genç mezunların iş bulma sıkıntısına ek bir de devlete olan kredi borçlarının ödeme günü gelmesinin verdiği stres, ödeyememe durumunda icra takibine düşme korkusu gençlerimizin umutlarım yitirmesine neden olmaktadır. Bu nedenle ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerimizin bu olumsuz şartlarının bir parça düzelmesi ve rahatlamaları açısından Yükseköğretim kredi borçları silinmeli ve bundan sonra da yapılan ödemeler burs olarak karşılıksız verilmelidir.

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURT HİZMETLERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 7- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte öğrenim ve katkı kredisi borcu muaccel olan kişilerin bu borçları başka bir işleme gerek kalmaksızın terkin edilir. Kredi borçlarına ilişkin olarak daha önce yapılan ödemeler iade edilmez."

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Milyonlarca öğrencinin ve mezunu yakından ilgilendiren KYK Borcu ile ilgili son gelişmeleri okurlarımıza aktarmaya devam ediyor. Muhalefet partinin milletvekilleri soru önergeleri ve kanun teklifleri vererek KYK borçlarının silinmesini talep ederken, KYK borcu olanlar gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte KYK Borcu ile ilgili son gelişmeler...

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, yoksul Anadolu çocuklarının ailelerinden gelen şikayetlere kayıtsız kalmadı ve konuyu meclise taşıdı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, sosyal devlet ilkesinden hareketle tüm üniversite öğrencilerinin karşılıksız burs imkanından yararlanması gerektiğini vurguladı. Öğrencilere ‘öğrenim kredisi’ ve ‘burs’ adı altında maddi destekte bulunan Kredi Yurtlar Kurumu’nun uygulamalarını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıyan Dr. Şevkin, öğrenim kredisi ve burs alan öğrenci ayrımının ortadan kalkması gerektiğini vurguladı.

Dr. Şevkin, bu bağlamda Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından yazılı olarak yanıtlandırılması istemiyle şu sorulara yanıt aradı.

1- Kredi Yurtlar Kurumu’ndan burs alan öğrencilerin aldıkları bu burs hangi şartlarda öğrenim kredisine dönüşmektedir?

2- Tüm öğrencilere geri ödemeli olduğu bilinen öğrenim kredisi verilmektedir ancak öğrenim bursu alacak öğrenciler hangi yöntemlerle belirlenmektedir?

3- Anadolu’daki ihtiyaç sahibi aileler öğrenci çocuklarının ‘burs’ alamamasından yakınmaktadır. Bu konunun araştırılması ve sorunun giderilmesine yönelik bir çalışmanız mevcut mudur?

4- Yoksul halk çocukları için öğrenim bursu alanını genişletmeyi düşünüyor musunuz?

5- İşsizlik ve ekonomik kriz de göz önüne alınarak öğrencilerin öğrenim kredisinden kaynaklı borçlarının silinmesi düşünülmekte midir?

6- Sosyal devlet ilkesinden esasla öğrenim kredisi ve öğrenim bursu ayrımını ortadan kaldırarak tüm öğrencilere karşılıksız ‘burs’ uygulamasının hayata geçirilmesi gerekmez mi?

Uzun zamandır gündemde olan ve çok fazla konuşulan KYK borçlarının silinmesi hususu ile ilgili flaş bir iddia da meclis kulislerinden geldi. Son günlerde özellikle muhalefet parti vekilleri KYK borçlarının silinmesi ile ilgili kanun teklifleri veriyor, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bu konuda ne yapacağı ile ilgili soru önergeleri veriliyor.

Meclis kulislerinden son dakika bilgisi olarak edindiğimiz bilgilere göre AK Parti 2019 yılında KYK Borcu olan öğrencilerin borçlarını affedeceği, KYK borç ödemesi yapanların da ödediği miktarı geri iade edeceği iddia edildi. Tüm bunlara ek olarak bundan sonra öğrencilere kredi değil direkt olark burs verileceği öne sürüldü.

Şimdilik iddia olan bu konuda Cumhurbaşkanı ve Berat Albayrak'ın fikir birliğine vardığı ancak seçimlere yoğunlaşılması gerektiği konusunda karar aldıkları belirtiliyor.

Bazı vekiller ise 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesi bu konuya netlik kazandrılmasının seçimleri olumu yönde etkileyeceği görüşünü de ifade ettikleri belirtiliyor.

24 Haziran seçimlerinden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki sahur programı ile ilgili eşi Emine Erdoğan'ın Twitter paylaşımın altına bir üniversite öğrencisinin Kredi Yurtlar Kurumu'ndan aldığı kredi borcunun silinip silinmeyeceğine ilişkin sorusuna '' "Diğer adaylar, Allah selamet versin, biz diyor sileriz. Biz 'dürüst olalım' diyoruz. Yapamayacağımız bir şeyin sözünü vermeyelim" diyerek cevap vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de açıkladığı "100 günlük icraat planı" içerisinde olması beklenen KYK Borçlarının silinmesi konusu maalef icraat planı içerisinde yer almadı. Nisan 2018'de CHP'li bir milletvekili KYK borçlarının silinmesi için TBMM'ne kanun teklifi vermişti ancak 24 Haziran seçimlerinin araya girmesi sonucu sonuçsuz kalmıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, öğrenim ve katkı kredisi borçlarına dair soru önergelerinden daolayı elde ettiği verileri da daha önce kamuoyu ile paylaşmış ve kredi ve öğrenim borcunu ödeyemeyen öğrenci sayısının 342 bin 282, borcun ise 2 milyar 95 milyon 228 bin 502 lira olduğunu belirtmişti.



Bu verileri 2017 yılında “Yüzbinlerce genç icra tehdidi ile karşı karşıya” açıklaması ile paylaşan Ali Haydar Hakverdi’nin 27 Eylül 2018 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'na yönelttiği “Öğrenim kredilerinden dolayı haciz işlemi başlatılan kaç kişi vardır? Ve toplam tutar ne kadardır?” sorusuna Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından verilen cevap acı tabloyu ortaya çıkardı.

Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Ali Haydar Hakverdi’nin soru önergesine verdiği cevapta;

“Öğrenim veya katkı kredisi alan ve muhtelif yıllarda borçlarını zamanında ödemediği için iki ve üzeri aksama yapan 6183 sayılı Kanun kapsamına giren 2018 yılında vergi dairesine bildirilen borçlu sayısı 279.897 kişi..” olarak açıklandı.

BORÇLARIN SİLİNMESİ İÇİN KANUN TEKLİFİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Ali Haydar HAKVERDİ, Öğrenim ve Katkı kredisi borçlarının silinmesi ve bundan sonra öğrencilere kurum tarafından ‘kredi değil burs’ verilmesine dair Kanun Teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu.

'MEZUNLAR, ANNELER VE BABALAR ŞİKAYET EDİYOR'

Son günlerde bir çok kişinin öğrenim ve katkı kredileri nedeniyle icralık olduğuna dair gerek sosyal medya da gerekse sokakta bir çok üniversite mezunu yurttaşlar ve anne babalar tarafından kendisine çok sayıda şikayet geldiğini ifade eden CHP'li Ali Haydar Hakverdi bir açıklama yaparak şunları söyledi;

“ Ülkemizde işsizlik her geçen gün artmakta ve hükümetin yanlış politikaları yüzünden yaşanan kriz daha da derinleşmektedir. Son açıklanan Temmuz ayı verilerine göre 15 ila 24 yaş arası genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 19,9 olarak açıklandı. Krizin daha ağır hissedilmeye başlandığı Ağustos, Eylül ve Ekim aylarına ait veriler henüz gelmedi. Yani her 5 gencimizden biri işsizken bir de üzerlerine haciz yükü binmiş durumda. İcra takibi yapılan kişi sayısı tarafımıza iletilirken toplam tutar bilgisi verilmedi. Tahminlerimize göre bu tutar 2 milyar TL civarındadır.''

'BÜYÜK ŞİRKETLERİN VERGİ BORÇLARI SİLİNİYOR'

Ali Haydar Hakverdi şöyle devam etti;

''Birçok büyük şirketin milyarlarca liralık vergi borçları silinirken bu ülkenin eğitimli fakat işsiz bırakılan gençlerinden verilen öğrenim kredilerinin icra yolu ile alınmaya çalışılması kabul edilir gibi değil. Milletimize hakaret etmesine rağmen vergi borcu silinen sözde işadamları, milyarlarca liralık saraylarda badem sütü ile beslenen tek adamlar, devlet garantisi verilerek yaptırılan sözde yatırımlardan edilen zararlar düşünüldüğünde bu rakam birilerinin içtiği “ejder suyu” parası” kalır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak öğrenim kredi borçlarının silinmesi ve bundan sonra verilecek kredilerin karşılıksız olarak verilmesine dair geçtiğimiz dönem verilen kanun teklifleri gündeme dahi alınmadı. Bu veriler ışığında kanun teklifimizi yenileyerek TBMM başkanlığına göndermiş bulunmaktayım. Tüm partilerden bu sorunun çözümüne dair katkı bekliyorum.” ifadelerini kullandı.

