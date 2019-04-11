Milyonlarca vatandaşa bir müjde daha! 1000 TL’yi bulacak!

Milyonlarca vatandaşımızı etkileyen uygulamanın ilk dönemi sona ermek üzere. Emeklilere promosyon verilmesi uygulaması başladığında promosyon alanlar, ikinci döneme geçiyor. Yaklaşık 1000 TL almak mümkün! Nasıl mı? İşte detaylar!

Emeklilere promosyon uygulamasının başlangıç tarihinin üzerinden 3 yıl 2020 yılında geçecek. Bu nedenle ilk dönemini birçok emeklimiz tamamlayacak ve bankalarla ikinci dönem için anlaşma sağlayacak. Bankalar tabi ki müşterileri kaçırmamak ve yeni müşterilere erişmek için kampanyalar düzenleyecekler. Emekliler ilk anlaşmalarından maaşlarının durumuna 300, 375 veya 450 TL’ye kadar promosyon aldılar. Yeni dönemde ise daha büyük bir miktar alınmasının yolu açılabilir.

Bankalar yeni dönemde emeklilere 4 yıl için anlaşma önerecek. Bunun yanında promosyonların maaşların durumuna göre 1000 TL’ye ulaşabileceği konuşuluyor. Bankalar sadece promosyon vermiyorlar tabii ki. Promosyon haricinde emeklilere eve teslim maaş, özel kredi seçenekleri, özel faiz seçenekleri, ambulans ve tıbbi danışmanlık gibi imkanlar sunuluyor. Bu imkanlarla birlikte bankalar kendilerini emekliler için daha cazip hale getirmeye çalışacak ve büyük bir yarış içine girecekler.

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