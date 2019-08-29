Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor: Evde çalışma izni geliyor

Hükümet, parttime çalışanların sosyal güvenlik, yıllık izin, tazminat gibi haklarını güvenceye almak için 4 önemli adım daha atıyor. İş mevzuatı, dijital teknolojilerdeki yeni meslek ve iş yapış biçimleri dikkate alınarak farklı esnek çalışma biçimlerini içerecek şekilde değiştirilecek. Piyasanın ihtiyaçlarına yönelik esnek çalışma biçimleri etkinleştirilecek. Kısmi ve esnek çalışanların sosyal güvenceye erişimini artırmak için gerekli değişiklik yapılacak. Tüm sosyal taraflara yönelik farkındalık kampanyası başlatılacak.

YENİ ÇALIŞMA DÜZENİ

Kamuda çalışma koşulları da çalışanların ihtiyaç, tercihlerine göre yeniden yapılandırılacak. Hizmetin niteliğine göre, mesai zorunluluğu bulunmayan çalışanlara evde çalışma izni verilebilecek. Gün içinde her an mesaisine ihtiyaç duyulmayan memur, Avrupa'daki gibi evde çalışma izni alabilecek..

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