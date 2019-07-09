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Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı kararı!

On Birinci Kalkınma Planı'nda, kıdem tazminatı reformunun sosyal tarafların mutabakatıyla gerçekleştirilmesi hedefine de yer verildi. Buna göre kıdem tazminatı reformu Bireysel Emeklilik Sistemi ile entegre edilecek.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı kararı!

On Birinci Kalkınma Planı'nda, kıdem tazminatı reformunun sosyal tarafların mutabakatıyla gerçekleştirilmesi hedefine de yer verildi. Buna göre kıdem tazminatı reformu Bireysel Emeklilik Sistemi ile entegre edilecek.

09 Temmuz 2019 Salı 13:06
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı kararı!

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kalkınma planı olan On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından TBMM'ye sunuldu.

Plana göre, kıdem tazminatı reformu gerçekleştirilecek. Reformda sosyal tarafların mutabakatı dikkate alınacak. Bireysel hesaplara dayalı kurulacak kıdem tazminatı fonu, sistemde kalış süresi yeniden ele alınarak Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile entegre edilecek.

Geçen yıl yüzde 47,4 olan istihdam oranının 2023'te yüzde 50,8'e çıkarılması ile yüzde 11 olan işsizlik oranının yüzde 9,9'a düşürülmesi hedeflenen planda, yüzde 33 düzeyindeki kayıt dışı istihdam oranının ise yüzde 28,5'e indirilmesi amaçlanıyor.

ÇİFTÇİLERE YÖNELİK ÖZEL PRİM ÖDEME DÖNEMLERİ BELİRLENECEK
Plana göre, sosyal sigorta prim tabanı genişletilecek, sisteme giriş kolaylaştırılacak ve denetimler yoluyla sistem etkinleştirilecek. Esnek istihdam imkanlarının artırılması amacıyla çalıs?anların kayıt altına alınmasında kolay işverenlik uygulamaları yaygınlaştırılacak.

İstihdam teşviklerine ilişkin etki değerlendirmesi yapılarak, teşvikler sade ve etkin yapıya kavuşturulacak.

Sosyal güvenlik sisteminde denetim uygulamaları geliştirilecek ve çeşitlendirilecek, risk odaklı denetim uygulamaları yaygınlaştırılacak. Prim borçlarının takip ve tahsilatı etkin uygulanarak prim gelirlerinin artırılması sağlanacak. Çiftçiler ve mevsimlik çalışan tarım işçileri gibi yılın belirli aylarında gelir elde edenlere yönelik özel prim ödeme dönemleri belirlenecek.

Sosyal güvenlik mevzuatı, sade ve anlaşılır şekilde düzenlenecek. Sosyal güvenlik mevzuatı ve uygulamaları, değişen iş gücü piyasası koşullarına ve çalışma şekillerine uyumlu hale getirilecek. Tamamlayıcı emeklilik kurumlarının kapsamı genişletilecek. Sektör, iş kolu veya meslek esaslı tamamlayıcı emeklilik kurumlarının güçlendirilmesi sağlanacak.

MESLEKİ EĞİTİM KURSLARININ YAPISI YENİDEN TASARLANACAK
İmalat sanayisinde çalışan iş gücünün dijital becerileri geliştirilecek. Dijital becerilerin öncelikli sektörlerin ihtiyaç duyduğu seviyeye yükseltilmesi için aktif iş gücü programları düzenlenecek.

Eğitim-istihdam-üretim ilişkisini güçlendirmek amacıyla eğitim-sektör iş birliği protokolleri yapılacak. "Geleceğin Meslekleri Projesi" kapsamında İŞKUR tarafından düzenlenen mesleki eğitim kurslarının yapısı, gelecek dönemde teknolojik gelişmeler çerçevesinde ortaya çıkacak ihtiyaca yanıt verecek şekilde 2020 sonuna kadar yeniden tasarlanacak.

Sanayinin ihtiyaç duyduğu iş gücü profili belirlenecek. Bu ihtiyaca dönük mesleki ve teknik eğitim ortaöğretim, fen liseleri ve yükseköğretim kurumlarının öğretim programları güncellenecek. İstihdam teşvikleri öncelikli sektörlerde nitelikli istihdamı daha fazla teşvik edecek şekilde geliştirilecek. "Turkuaz Kart"a ilave olarak nitelikli ve yüksek deneyimli yabancı iş gücünü teşvik edecek mekanizma oluşturulacak. OSB'lerdeki mesleki ve teknik liselerin sayısı ve çeşitliliği artırılacak, teknolojik donanımı güçlendirilecek.

ULUSLARARASI NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ AĞI OLUŞTURULACAK
İş gücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik esnek çalışma biçimleri etkinleştirilecek ve konuya ilişkin denetimler artırılacak. Çalışma saatleri üzerindeki denetimin etkinliği fazlalaştırılacak. Kısmi ve esnek çalışanların sosyal güvenceye erişimini artırmak üzere gerekli değişiklikler yapılacak. Esnek çalışma biçimleri konusunda tüm sosyal taraflara yönelik farkındalık faaliyetleri artırılacak.

Türkiye'deki beyin göçünün nedenleri analiz edilecek ve bu analizler çerçevesinde nitelikli iş gücünün ülkede kalmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapılacak. Yurt dışında yaşayan ve potansiyel olarak Türkiye'de çalışma ihtimali bulunan vatandaşlara ilişkin uluslararası nitelikli iş gücü ağı oluşturulacak.

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milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı kararı
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