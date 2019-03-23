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Milli Savunma Bakanlığı'ndan ''Mavi Vatan'' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Türkiye'nin, Ege ve Doğu Akdeniz’deki sorunların barışçıl yollarla ve diyalogla çözülmesinden yana olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan ''Mavi Vatan'' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Türkiye'nin, Ege ve Doğu Akdeniz’deki sorunların barışçıl yollarla ve diyalogla çözülmesinden yana olduğunu bildirdi.

23 Mart 2019 Cumartesi 08:47
Milli Savunma Bakanlığı'ndan ''Mavi Vatan'' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Akar’ın mavi vatanımızla ilgili açıklamalarının, bazı basın-yayın organlarınca aslına uygun şekilde kullanılmadığı görülmüştür. Türkiye, Ege ve Doğu Akdeniz’deki sorunların barışçıl yollarla ve diyalogla çözülmesinden yana olduğunu her zaman ifade etmekle birlikte, uluslararası hukuk ve anlaşmalardan  kaynaklanan hak ve menfaatlerinin korunmasında da azimli ve kararlıdır' açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Türkiye'nin, Ege ve Doğu  Akdeniz’deki sorunların barışçıl yollarla ve diyalogla çözülmesinden yana olduğunu bildirdi. 

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın  dünkü konuşmasındaki 'mavi vatan'a ilişkin ifadeleri hatırlatıldı.

Akar'ın "462 bin kilometrekarelik 'mavi vatan'da güvenlik ve huzuru  sağlamadaki sorumluluğu ifade ettiği" vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakan Akar’ın mavi vatanımızla ilgili bu açıklamalarının, bazı  basın-yayın organlarınca aslına uygun şekilde kullanılmadığı görülmüştür. Türkiye; Ege ve Doğu Akdeniz’deki sorunların barışçıl yollarla ve diyalogla çözülmesinden yana olduğunu her zaman ifade etmekle birlikte, uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerinin korunmasında da azimli ve kararlıdır."

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