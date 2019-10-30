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Milli Savunma Bakanlığı: İrfan Can Kahveci kardeşimiz, her şutun gol olsun, Mehmetçik'ten sana selam olsun

Milli Savunma Bakanlığı, asker selamı verdiği için UEFA tarafından hakkında disiplin soruşturması başlatılan İrfan Can Kahveci için destek mesajı paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı: İrfan Can Kahveci kardeşimiz, her şutun gol olsun, Mehmetçik'ten sana selam olsun

Milli Savunma Bakanlığı, asker selamı verdiği için UEFA tarafından hakkında disiplin soruşturması başlatılan İrfan Can Kahveci için destek mesajı paylaştı.

30 Ekim 2019 Çarşamba 20:49
Milli Savunma Bakanlığı: İrfan Can Kahveci kardeşimiz, her şutun gol olsun, Mehmetçik'ten sana selam olsun

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Başakşehir'in Avrupa Ligi'nde Wolfsberger'i 1-0 mağlup ettiği maçta asker selamı veren İrfan Can Kahveci için Twitter'da destek mesajı yayınladı.

Bakanlığın mesajında, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) tarafından hakkında soruşturma başlatılan Kahveci için "İrfan Can Kahveci kardeşimiz; Her şutun gol olsun, Mehmetçik’ten sana selam olsun!" dendi. Söz konusu paylaşım binlerce RT ve favori aldı.

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