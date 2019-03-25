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Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü’nden Gençler İçin Önemli Duyuru!

Harita Genel Müdürlüğü’nden gençler için çok önemli staj imkanı. Gelecekte iş başvurusu yaparken gençleri 1 adım öne çıkaracak bu staja ilişkin duyuru Harita Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde yayınlandı. İşte ilanın tam metni:

Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü’nden Gençler İçin Önemli Duyuru!

Harita Genel Müdürlüğü’nden gençler için çok önemli staj imkanı. Gelecekte iş başvurusu yaparken gençleri 1 adım öne çıkaracak bu staja ilişkin duyuru Harita Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde yayınlandı. İşte ilanın tam metni:

25 Mart 2019 Pazartesi 22:01
Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü’nden Gençler İçin Önemli Duyuru!

Harita Genel Müdürlüğü’nden gençler için çok önemli staj imkanı. Gelecekte iş başvurusu yaparken gençleri 1 adım öne çıkaracak bu staja ilişkin duyuru Harita Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde yayınlandı. İşte ilanın tam metni:

"2019 yılı staj programı 16 Temmuz 2019 – 29 Ağustos 2019 tarihleri arasında 30 iş günü olarak icra edilecektir.

Üniversitelerin Geomatik Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği lisans programları ile Harita ve Kadastro önlisans programında öğrenim gören öğrenciler, belirlenen kontenjanlar dâhilinde, MSB Harita Genel Müdürlüğünde büro çalışmaları stajı yapabilecektirler.

Bu kapsamda; staja başvuru, stajyer seçimi ve staj çalışmalarına iştirak edilmesi ile stajın icrasına ilişkin esaslara Harita Genel Müdürlüğü Staj Kılavuzundan ulaşabilirsiniz.

Staj Kılavuzunda belirtilen niteliklere haiz öğrencilerin; başvuru formu ile birlikte kılavuzda belirtilen belgeleri tamamlayarak Harita Genel Müdürlüğüne şahsen veya posta ile 12 Nisan 2019 tarihine kadar müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonraki HGM’ye gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.

Yapılan başvurulara ilişkin başvuru sonuçları;  ilgililere duyurulmak üzere HGM’nin www.harita.gov.tr internet sitesinde ve HGM Cebeci Kışlası (Cebeci/ANKARA) girişinde yayımlanacaktır.

Konu ile ilgili olarak 0 312 595 2039 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alınabilecektir."

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