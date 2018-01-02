Milli Piyango'dan 1.2 Milyon TL Kazandı! Şanslı Tır Şoförü İkramiyesini Teslim Aldı!

Milli Piyango İdaresi'nce gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişinde çeyrek biletine 5 milyon lira ikramiye isabet eden Ordulu Tır Şoförü Mutlu Gökmen, Ankara'ya giderek ikramiyesini teslim aldı.

İkramiyesiyle ilk etapta bir Range Rower marka otomobil aldığını söyleyen Kaya, "Yıllardır Range Rover hayalim vardı, onu gerçekleştirdim. Ordu'dan lüks bir daire alacağım. Yeni Orduspor’a 50 bin TL bağış yapacağım, tır şoförlüğüne devam edeceğim" dedi.

61 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin isabet ettiği Ordulu şanslı milyonerle de karşılaştığını söyleyen Kaya, "Diğer büyük talihlinin birinin Ordu Akkuşlu olduğunu öğrendim. Hatta talihliyle bugün Ankara’da Milli Piyango’da karşılaştık. Bileti Ordu’dan bir bayi, Samsun’dan Milli Piyango’dan almış, Samsun’da satmış. Samsun’da seyyar satıcıdan bileti aldığını bana söyledi. Kısa bir görüşmemiz oldu, ayrıldı, daha görüşemedik" dedi.

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