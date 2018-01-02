Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Milli Piyango'dan 1.2 Milyon TL Kazandı! Şanslı Tır Şoförü İkramiyesini Teslim Aldı!

Milli Piyango İdaresi'nce gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişinde çeyrek biletine 5 milyon lira ikramiye isabet eden Ordulu Tır Şoförü Mutlu Gökmen, Ankara'ya giderek ikramiyesini teslim aldı.

banner396

Milli Piyango'dan 1.2 Milyon TL Kazandı! Şanslı Tır Şoförü İkramiyesini Teslim Aldı!

Milli Piyango İdaresi'nce gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişinde çeyrek biletine 5 milyon lira ikramiye isabet eden Ordulu Tır Şoförü Mutlu Gökmen, Ankara'ya giderek ikramiyesini teslim aldı.

02 Ocak 2018 Salı 18:00
Milli Piyango'dan 1.2 Milyon TL Kazandı! Şanslı Tır Şoförü İkramiyesini Teslim Aldı!

Milli Piyango'dan 1.2 Milyon TL Kazandı! Şanslı Tır Şoförü İkramiyesini Teslim Aldı!

Milli Piyango İdaresi'nce gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişinde çeyrek biletine 5 milyon lira ikramiye isabet eden Ordulu Tır Şoförü Mutlu Gökmen, Ankara'ya giderek ikramiyesini teslim aldı.

İkramiyesiyle ilk etapta bir Range Rower marka otomobil aldığını söyleyen Kaya, "Yıllardır Range Rover hayalim vardı, onu gerçekleştirdim. Ordu'dan lüks bir daire alacağım. Yeni Orduspor’a 50 bin TL bağış yapacağım, tır şoförlüğüne devam edeceğim" dedi.

61 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin isabet ettiği Ordulu şanslı milyonerle de karşılaştığını söyleyen Kaya, "Diğer büyük talihlinin birinin Ordu Akkuşlu olduğunu öğrendim. Hatta talihliyle bugün Ankara’da Milli Piyango’da karşılaştık. Bileti Ordu’dan bir bayi, Samsun’dan Milli Piyango’dan almış, Samsun’da satmış. Samsun’da seyyar satıcıdan bileti aldığını bana söyledi. Kısa bir görüşmemiz oldu, ayrıldı, daha görüşemedik" dedi.

Kamudan haberler, gündemdeki son dakika gelişmeleri, ekonomi haberleri ve daha fazlasını yakından takip etmek için kpss cafe mobil uygulamasını indirebilirsiniz.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 02.01.2018 18:20
Anahtar Kelimeler:
Milli PiyangoMilli Piyango şanslı Ikramiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TEM'de 3 Otomobilin Karıştığı Zincirleme Kaza
TEM'de 3 Otomobilin Karıştığı Zincirleme Kaza
16 Yaşındaki Kıza Tecavüz Edip Hamile Bırakmıştı! Mahkemedeki İfadesi Şok Etti
16 Yaşındaki Kıza Tecavüz Edip Hamile Bırakmıştı! Mahkemedeki İfadesi Şok Etti
Polisi Karşısında Görünce 'Ebe Aramaya Geldik' Diyerek Sıvışmaya Çalıştılar
Polisi Karşısında Görünce 'Ebe Aramaya Geldik' Diyerek Sıvışmaya Çalıştılar

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim