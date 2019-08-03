Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Personel Alımı Yapıyor! İşte Detaylar!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yayımlanan iş ilanı kapsamında 3 farklı kadroiçin istihdam sağlanacaktır. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) kariyer ekranında yer alan şartlara uygun olmak gerekmektedir.

Ancak MİT personel alımı yapacağı kadrolara başvuru yapacak adaylardan özgeçmişlerini teslim etmesini talep etti. Bu nedenle MİT personel ihtiyacı olması durumunda belirlenen adaylara çağrı yapacak.

Adaylara geriş dönüş yapılma süresi ise henüz bilinmiyor. MİT personel alımı iş ilanına başvurular "https://www.mit.gov.tr/iksayfasi/index.html" üzerinden yayımlanmaktadır.

KADRO ÖZEL ŞARTLARI

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstihbarat Uzmanı ile Arapça Dil Uzmanı ve Bilim ve Teknoloji Uzmanı kadrolarına personel alımı yapacaktır

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Kadro özel şartları ise şu şekildedir;

İSTİHBARAT UZMANI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

35 yaşını doldurmamış olmak,

Üniversitelerin en az 4 yıllık örgün eğitim veren lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak veya 3 ay içinde mezun olabilecek durumda bulunmak (yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır),

Aşağıda belirtilen yabancı dil gerekliliklerinden en az birini taşıyor olmak;

Sınav sonuçları son 5 yıla ait olmak üzere İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinin birinden; YDS/KPDS/ÜDS’de 80 veya üzeri puan almak ya da KPSS'nin yabancı dil bölümünde en az 48 soruyu doğru cevaplamak ya da YDS/KPDS/ÜDS’de 80 veya üzeri puana eş değerliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınav sonucuna sahip olmak,

Sınav sonuçları son 5 yıla ait olmak üzere İngilizce, Fransızca, Almanca dışında kalan ve YDS/KPDS kapsamında bulunan dillerin birinden 70 veya üzeri puan almak ya da YDS/KPDS’de 70 veya üzeri puana eş değerliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınav sonucuna sahip olmak,

Bulunduğu yabancı ülkenin resmi dilinde en az 3 öğretim yılı olmak üzere ilköğretim, ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlarında örgün eğitim görmüş olmak ve bu dilde okuduğunu ve dinlediğini anlama, yazma ve konuşma becerilerine iyi derecede sahip olmak,

Analitik zekâ, yaratıcı düşünebilme, yönetme - yönlendirme, yüksek sorumluluk bilinci, güçlü yazılı - sözlü iletişim becerisi, stres altında çalışabilme, detaylara önem verme, pratik ve hızlı düşünebilme, uzun ve yoğun çalışma saatlerine uyum sağlayabilme, ketumiyet gibi kişisel özelliklere sahip olmak,

MİT Başkanlığı mensubu olmaya engel bir hali bulunmamak (Bu hususta MİT Başkanlığı’nın mevzuatı ve takdiri esastır).

ARAPÇA DİL UZMANI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

35 yaşını doldurmamış olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

Aşağıda belirtilen yabancı dil kriterlerinden en az birini taşıyor olmak;

Sınav sonuçları son beş yıla ait olmak üzere Arapça dilinde YDS/KPDS’de 60 veya üzeri puan almış olmak,

Arapça konuşulan ülkelerde en az 1 yıl bulunmuş olmak ve Arapça dilinde okuduğunu ve dinlediğini anlama, yazma ve konuşma becerilerine iyi derecede sahip olmak,

Üniversitelerin Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça Öğretmenliği veya Arapça Mütercim-Tercümanlık lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak veya 3 ay içinde mezun olabilecek durumda bulunmak ve Arapça dilinde okuduğunu ve dinlediğini anlama, yazma ve konuşma becerilerine iyi derecede sahip olmak,

Güçlü yazılı - sözlü iletişim becerisi, yüksek sorumluluk bilinci, detaylara önem verme, ketumiyet gibi kişisel özelliklere sahip olmak,

MİT Başkanlığı mensubu olmaya engel bir hali bulunmamak (Bu hususta MİT Başkanlığı’nın mevzuatı ve takdiri esastır).

BİLİM VE TEKNOLOJİ UZMANI

Bilim ve Teknoloji uzmanı için çok sayıda farklı branşlara personel alınacaktır. Tam Liste İçin TIKLAYIN

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