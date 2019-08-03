Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 26°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
99679
ALTIN
257.481
DOLAR
5.5481
STERLIN
6.7498
EURO
6.1647
Adalet Bakanlığı KPSS'siz 5 Bin Ara Bulucu Alıyor!
Sigara Fiyatlarına Zam Geldi! İşte Güncel Fiyatlar
Kuzey Kıbrıs'ta yeni asgari ücret belli oldu
Haberler kötü! Yüzde 15 zamlanan doğalgaza yeni zam gözüktü
Lise Mezunu 2500 Polis Alımına Kimler Başvurabilir?

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Personel Alımı Yapıyor! İşte Detaylar!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) resmi web adresi "mit.gov.tr" üzerinde yer alan kariyer ekranı aracılığıyla 3 farklı kadro için başvuruların alındığı duyuruldu. MİT'de personel olarak çalışmak isteyenlerin MİT'e özgeçmişlerini iletmeleri istendi. Ancak MİT personel ihtiyacı olması durumunda başvuru yapan adaylar arasından sadece belirledikleri adaylara çağrıda bulunacaktır. Bu nedenle istenen tüm şartlara uygun olmak gerekmektedir.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Personel Alımı Yapıyor! İşte Detaylar!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) resmi web adresi "mit.gov.tr" üzerinde yer alan kariyer ekranı aracılığıyla 3 farklı kadro için başvuruların alındığı duyuruldu. MİT'de personel olarak çalışmak isteyenlerin MİT'e özgeçmişlerini iletmeleri istendi. Ancak MİT personel ihtiyacı olması durumunda başvuru yapan adaylar arasından sadece belirledikleri adaylara çağrıda bulunacaktır. Bu nedenle istenen tüm şartlara uygun olmak gerekmektedir.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 19:58
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Personel Alımı Yapıyor! İşte Detaylar!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yayımlanan iş ilanı kapsamında 3 farklı kadroiçin istihdam sağlanacaktır. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) kariyer ekranında yer alan şartlara uygun olmak gerekmektedir.

Ancak MİT personel alımı yapacağı kadrolara başvuru yapacak adaylardan özgeçmişlerini teslim etmesini talep etti. Bu nedenle MİT personel ihtiyacı olması durumunda belirlenen adaylara çağrı yapacak. 

Adaylara geriş dönüş yapılma süresi ise henüz bilinmiyor. MİT personel alımı iş ilanına başvurular "https://www.mit.gov.tr/iksayfasi/index.html" üzerinden yayımlanmaktadır.

KADRO ÖZEL ŞARTLARI

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstihbarat Uzmanı ile Arapça Dil Uzmanı ve Bilim ve Teknoloji Uzmanı kadrolarına personel alımı yapacaktır

KARİYER EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Kadro özel şartları ise şu şekildedir;

İSTİHBARAT UZMANI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

35 yaşını doldurmamış olmak, 

Üniversitelerin en az 4 yıllık örgün eğitim veren lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak veya 3 ay içinde mezun olabilecek durumda bulunmak (yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır), 

Aşağıda belirtilen yabancı dil gerekliliklerinden en az birini taşıyor olmak;

Sınav sonuçları son 5 yıla ait olmak üzere İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinin birinden; YDS/KPDS/ÜDS’de 80 veya üzeri puan almak ya da KPSS'nin yabancı dil bölümünde en az 48 soruyu doğru cevaplamak ya da YDS/KPDS/ÜDS’de 80 veya üzeri puana eş değerliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınav sonucuna sahip olmak,

Sınav sonuçları son 5 yıla ait olmak üzere İngilizce, Fransızca, Almanca dışında kalan ve YDS/KPDS kapsamında bulunan dillerin birinden 70 veya üzeri puan almak ya da YDS/KPDS’de 70 veya üzeri puana eş değerliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınav sonucuna sahip olmak,

Bulunduğu yabancı ülkenin resmi dilinde en az 3 öğretim yılı olmak üzere ilköğretim, ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlarında örgün eğitim görmüş olmak ve bu dilde okuduğunu ve dinlediğini anlama, yazma ve konuşma becerilerine iyi derecede sahip olmak, 

Analitik zekâ, yaratıcı düşünebilme, yönetme - yönlendirme, yüksek sorumluluk bilinci, güçlü yazılı - sözlü iletişim becerisi, stres altında çalışabilme, detaylara önem verme, pratik ve hızlı düşünebilme, uzun ve yoğun çalışma saatlerine uyum sağlayabilme, ketumiyet gibi kişisel özelliklere sahip olmak, 

MİT Başkanlığı mensubu olmaya engel bir hali bulunmamak (Bu hususta MİT Başkanlığı’nın mevzuatı ve takdiri esastır). 

ARAPÇA DİL UZMANI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

35 yaşını doldurmamış olmak, 

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

Aşağıda belirtilen yabancı dil kriterlerinden en az birini taşıyor olmak;

Sınav sonuçları son beş yıla ait olmak üzere Arapça dilinde YDS/KPDS’de 60 veya üzeri puan almış olmak,

Arapça konuşulan ülkelerde en az 1 yıl bulunmuş olmak ve Arapça dilinde okuduğunu ve dinlediğini anlama, yazma ve konuşma becerilerine iyi derecede sahip olmak,

Üniversitelerin Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça Öğretmenliği veya Arapça Mütercim-Tercümanlık lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak veya 3 ay içinde mezun olabilecek durumda bulunmak ve Arapça dilinde okuduğunu ve dinlediğini anlama, yazma ve konuşma becerilerine iyi derecede sahip olmak,

Güçlü yazılı - sözlü iletişim becerisi, yüksek sorumluluk bilinci, detaylara önem verme, ketumiyet gibi kişisel özelliklere sahip olmak,

MİT Başkanlığı mensubu olmaya engel bir hali bulunmamak (Bu hususta MİT Başkanlığı’nın mevzuatı ve takdiri esastır).

BİLİM VE TEKNOLOJİ UZMANI

Bilim ve Teknoloji uzmanı için çok sayıda farklı branşlara personel alınacaktır. Tam Liste İçin TIKLAYIN

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
milli istihbarat teşkilatı mit personel alımı yapıyor işte detaylar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vize için Çin Seddini aşmaya gerek yok!
Vize için Çin Seddini aşmaya gerek yok!
ÜNİVERSİTE DİPLOMASI YETMEZ, KOLUNA “YETKİNLİK” BİLEZİĞİ TAK!
ÜNİVERSİTE DİPLOMASI YETMEZ, KOLUNA “YETKİNLİK” BİLEZİĞİ TAK!
Mardin'den Acı Haber:1 şehit, 1'i ağır 4 yaralı
Mardin'den Acı Haber:1 şehit, 1'i ağır 4 yaralı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim