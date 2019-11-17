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Milli Eğitim Personeli Şehit Oldu!

Terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği Tel Abyad'dan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan Akçakale Milli Eğitim Müdürlüğü personeli Halil Yoğurt (59) bugün Hakkın Rahmetine kavuşarak şehit oldu!.

Milli Eğitim Personeli Şehit Oldu!

Terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği Tel Abyad'dan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan Akçakale Milli Eğitim Müdürlüğü personeli Halil Yoğurt (59) bugün Hakkın Rahmetine kavuşarak şehit oldu!.

17 Kasım 2019 Pazar 15:44
Milli Eğitim Personeli Şehit Oldu!

Terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği Tel Abyad'dan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düzenlediği roketli ve havanlı saldırılarında yaralanan Akçakale Milli Eğitim Müdürlüğü personeli Halil Yoğurt (59), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Barış Pınarı Harekatı devam ederken terör örgütü PKK/YPG tarafından Tel Abyad'dan Akçakale ilçesine atılan roket ve havan mermileri nedeniyle yaralanan Halil Yoğurt, tedavi gördüğü Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Akçakale Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli olarak çalışan Yoğurt'un cenazesi, ilçede düzenlenecek cenaze töreni sonrası toprağa verilecek.

Evli ve 9 çocuk babası Yoğurt, terör örgütünün 10 Ekim günü düzenlediği saldırıda yaralanmıştı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 17.11.2019 15:46
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milli eğitim personeli şehit oldu
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