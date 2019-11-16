Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
105380
ALTIN
270.975
DOLAR
5.7403
STERLIN
7.4201
EURO
6.3404
Kara Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri Personel Alıyor! Sözleşmeli Er Başvurusu Nasıl Yapılır? Başvuru Şartları...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) EYT Açıklaması!
Bütçeden Maaşlara Zam Çıktı! Emekliye, memura, engelliye ve asgari ücretli çalışana...
Polis Olmak İsteyenlerin Beklediği Duyuru Yayınlandı! 26. Dönem Sınav Giriş Belgeleri ve Fiziki Yeterlilik Sınav Talimatı Açıklandı
Milyonlarca Emekliye Müjde! 1150 TL Verilecek!

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Okulların teftişi için Niğde'ye gelen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfettişi, kaldığı otel odasında ölü bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Okulların teftişi için Niğde'ye gelen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfettişi, kaldığı otel odasında ölü bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

16 Kasım 2019 Cumartesi 23:51
Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Okulların teftişi için Niğde'ye gelen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfettişi, kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Bakanlıkça görevlendirilen 24 kişilik müfettiş grubunun içinde yer alan Bektaş Gülnar'dan (61) haber alamayan arkadaşları, otel görevlilerine bildirdi.

Odaya giren görevliler, Gülnar'ı yatakta hareketsiz şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibi, Gülnar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazesi otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 16.11.2019 23:56
Anahtar Kelimeler:
OtelCenazeMorgAraştırma HastanesiÖmer Halisdemir ÜniversitesiBektaş GülnarMebNiğde
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Serbest bırakılmıştı: Yeniden gözaltına alındı!
Serbest bırakılmıştı: Yeniden gözaltına alındı!
Atatürk büstünü saatlerce yağmurdan korudular! Çünkü onlar Atatürk'ün çocukları
Atatürk büstünü saatlerce yağmurdan korudular! Çünkü onlar Atatürk'ün çocukları
Borçlarını ödeyemeyen öğretmen İntihar etti!
Borçlarını ödeyemeyen öğretmen İntihar etti!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim