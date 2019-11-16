Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Okulların teftişi için Niğde'ye gelen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfettişi, kaldığı otel odasında ölü bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.