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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan otizmli çocukların yuhalanmasına ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Aksaray'da otizmli çocukların yuhalanmasına ilişkin olarak açıklama yaptı. Selçuk, Ankara'dan bir müfettiş grubunu göndererek soruşturma sürecini başlattıklarını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan otizmli çocukların yuhalanmasına ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Aksaray'da otizmli çocukların yuhalanmasına ilişkin olarak açıklama yaptı. Selçuk, Ankara'dan bir müfettiş grubunu göndererek soruşturma sürecini başlattıklarını bildirdi.

08 Kasım 2019 Cuma 15:13
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan otizmli çocukların yuhalanmasına ilişkin açıklama

Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanmasına ilişkin olarak gazetecilerin sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okul müdürünün açığa alındığını ve Ankara'dan müfettiş görevlendirildiğini belirtti.

Selçuk, şöyle konuştu:

"Ailelerimiz müsterih olsunlar. Hiçbir çocuğumuzun ayrımcılığa maruz kalmasına müsaade etmeyiz. Otizmli evlatlarımızın eğitimde yaşadığı bazı sıkıntılar var, bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Kendi bilim alanım itibarıyla da bu konuda neler yapılması gerektiğini büyüt bir hassasiyetle takip ediyorum."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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