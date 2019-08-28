Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 29°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
95686
ALTIN
287.614
DOLAR
5.8123
STERLIN
7.0943
EURO
6.4412
PTTPAL 1100 Kamu Personeli Alımı Yapacak !
KYK Borçları Siliniyor mu? Meclisten Ne Zaman Çıkacak? KYK Geri Ödeme Nasıl Yapılır?
TOKİ'den 13 Bin TL Peşinatla Konut!
PTT KPSS'siz Personel Alım Şartları Belli Oldu! Hangi Bölümlere Alım Yapılacak?
Sağlık Bakanlığı 17 Bin 689 Memur Alacak! Alımlar Ne Zaman Yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan kahvaltı uyarısı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ebeveynlere uyarılarda bulundu ve "Kantinde satılan hiçbir etiketli ürün; ailece yapılmış bir kahvaltının yerini tutamaz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan kahvaltı uyarısı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ebeveynlere uyarılarda bulundu ve "Kantinde satılan hiçbir etiketli ürün; ailece yapılmış bir kahvaltının yerini tutamaz" dedi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 16:05
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan kahvaltı uyarısı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada evde yapılan kahvaltının yerini hiçbir şeyin tutmayacağını söyledi. Selçuk, "Öğretmenlerimiz, çocukların okula kahvaltı yapmadan gönderildiğini sıklıkla söylüyor. Okul kantinlerinden sağlıksız gıdaları çıkarttık. Fakat çocuğun kahvaltısı ebeveynin sorumluluğundadır. Kantinde satılan hiçbir etiketli ürün; ailece yapılmış bir kahvaltının yerini tutamaz" dedi.

Selçuk, okul kantinlerinde satılacak gıdaların üzerinde 'Okul Gıdası' logosu kullanılmasını içeren videoyu da paylaşımına ekledi. Videoda, okul kantininde satılacak sağlıklı gıdalar; meyveler, çiğ tüketilebilen sebzeler, salatalar, kuru meyveler, kuru yemişler, içme suyu ve mineralli sular, pastörize süt ve peynir, yoğurt ve ayran, taze sıkılmış meyve ve sebze suları, günlük haşlanmış yumurta, tam buğday ekmeği ve taze sebzelerden yapılmış ve yağ eklenmemiş sandviçler olarak yer aldı. 

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 28.08.2019 16:18
Anahtar Kelimeler:
milli eğitim bakanı selçuk tan kahvaltı uyarısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşten çıkarılanlar İBB önünde toplandı, İmamoğlu'na çağrı yaptı: 'Tam da okulların açıldığı dönemde lütfen kimseyi ekmeğinden etmeyin'
İşten çıkarılanlar İBB önünde toplandı, İmamoğlu'na çağrı yaptı: 'Tam da okulların açıldığı dönemde lütfen kimseyi ekmeğinden etmeyin'
Öğretmenlik yaptığı okulu eşiyle birlikte temizledi: 'Öğrencileri çocuğumuz gibi görüyoruz, geldiklerinde temiz olsun istedik'
Öğretmenlik yaptığı okulu eşiyle birlikte temizledi: 'Öğrencileri çocuğumuz gibi görüyoruz, geldiklerinde temiz olsun istedik'
Tarih verildi! Zorunlu depozito dönemi başlıyor
Tarih verildi! Zorunlu depozito dönemi başlıyor

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim