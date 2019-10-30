Mıchelın 1.6 Mm Olan Yasal Sınıra Dikkat Çekerek Tasarrufa Davet Ediyor

Dünyanın en büyük lastik üreticisi Michelin, sosyal sorumluluk bilinci ile üretimlerinde LLP (Uzun Ömürlü Performans) teknolojisini kullanarak; lastiklerin yasal sınıra kadar aynı güvenlik ve performans ile yol alabilmesini sağlarken, kullanıcılarına da hem çevre ve doğayı koruma hem de maliyet tasarrufu sağlama konusunda katkıda bulunuyor. Aşınmış olan lastiklerin yasal sınır olan 1,6 milimetreden önce değiştirilmesi; çevreyi olumsuz etkilemesinin yanı sıra lastik kullanıcıları için de maliyetleri artırıyor.

5.700 hektar kauçuk ormanı tahrip oluyor

*Araştırmalara göre lastiklerin erken değiştirilmesi sadece Avrupa’da bir yılda 128 milyon, bütün dünyada ise 400 milyon ek lastiğin tüketilmesine neden oluyor. Çevreye etkileri incelendiğinde ise, Avrupa’da erken değiştirilen lastikler, 5 bin 700 hektar alandaki kauçuk ormanının tahribine yol açıyor. Ayrıca her yıl 9 milyon ton CO2 emisyonu ortaya çıkıyor.

WWF ile işbirliği 4 yıl daha uzadı

Doğadan aldığını geri vermek amacıyla WWF Fransa ile işbirliği başlatan Michelin, 2015 yılından bu yana çevre dostu kauçuk üretimini destekliyor. İşbirliğinin ilk aşaması boyunca sağlanan ilerlemeden cesaret alan WWF Fransa ve Michelin, ortak taahhütlerini 4 yıllığına yeniledi. Sürdürülebilir bir doğal kauçuk pazarı lehinde faaliyetlerde bulunmayı amaçlayarak, Endonezya’da bir pilot proje geliştirmenin yanı sıra işbirliğini sürdürülebilir hareketlilik ve biyoçeşitliliğin korunması yönünde geliştirmeyi hedefliyor.

10 bin hektar alan daha korunacak

Kalıcı hasara uğramış ve zengin biyoçeşitlilikleri ve Bukit Tigapuluh parkına yakınlıkları açısından WWF için öncelikli durumdaki bölgelerde kurulan bu proje bir yandan ormanı koruyup yeniden tesis ederken bir yandan da hem yerel toplumlara hem de ekosistemlere fayda sağlayacak kauçuk tarlaları geliştirmeyi amaçlıyor. Pek çok sosyal ve çevresel engelin bulunduğu bu bölgede, yerel toplumlar için bir danışma ve kapsama programı oluşturulması, köylerin inşası, bölgedeki yasa dışı ormansızlaştırma pratiklerinin azaltılması ve fil popülasyonu için yaklaşık 10.000 hektar alanın daha korunması yoluyla bu saha projesi ciddi ilerlemeler kaydetmiş durumda.

Michelin ile WWF Fransa arasındaki mevcut ortaklığın yenilenmesi, yerel ekonomik kalkınma, yerel toplumlar açısından faydalar ve ormanlarla biyoçeşitliliğin korunması arasında bir denge yakalanmasını sağlayacak şekilde bu projenin devam etmesine zemin hazırlayacak.

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