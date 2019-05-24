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MHP'li belediye başkanı bıçaklı saldırı sonrası hayatını kaybetti!

Ajanslardan alınan son dakika haberine göre:Konya'nın Doğanhisar İlçe Belediye Başkanı İhsan Öztoklu bıçaklı saldırıya uğradı. Kalbine bıçak darbesi alan Öztoklu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili şüpheli Abdurrahman K, Abdullah K. ve Osman K. gözaltına alındığı açıklandı.

MHP'li belediye başkanı bıçaklı saldırı sonrası hayatını kaybetti!

Ajanslardan alınan son dakika haberine göre:Konya'nın Doğanhisar İlçe Belediye Başkanı İhsan Öztoklu bıçaklı saldırıya uğradı. Kalbine bıçak darbesi alan Öztoklu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili şüpheli Abdurrahman K, Abdullah K. ve Osman K. gözaltına alındığı açıklandı.

24 Mayıs 2019 Cuma 07:02
MHP'li belediye başkanı bıçaklı saldırı sonrası hayatını kaybetti!

Alınan bilgiye göre, Başköy Mahallesine gelen Öztoklu, burada Abdurrahman K. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine İhsan Öztoklu, ambulansla Ilgın Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbine bıçak darbesi alan Öztoklu, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Haberi alan Belediye Başkanı Öztoklu'nun yakınları ve çok sayıda vatandaş hastaneye akın etti.

Ilgın Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Çınar ise 3 saatlik müdahaleye rağmen Öztoklu'nun kurtarılamadığını belirterek, "Başkanımız müdahalelere cevap vermedi. Başımız sağolsun" ifadelerini kullandı.

MHP Konya İl Başkanı Murat Çiçek de olayın takipçisi olacaklarını belirterek, Öztoklu'nun ailesine başsağlığı diledi.

Evli ve iki çocuk babası Öztoklu'nun cenazesinin, hastanedeki işlemlerin ardından bugün toprağa verileceği bildirildi.

Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı İhsan Öztoklu, 31 Mart yerel seçimlerinde Doğanhisar Belediye Başkanı seçilmişti.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 24.05.2019 11:15
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mhp li belediye başkanı bıçaklı saldırı sonrası hayatını kaybetti
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