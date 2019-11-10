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MHP'nin siyanür teklifi 4 aydır Meclis'te bekliyor...

Türkiye son bir haftada siyanürle intihar haberleriyle sarsıldı. Önce İstanbul Fatih’te, ardından Antalya’da 4 kişilik aileler siyanürle intihar etti. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 4 ay önce siyanür gibi öldürücü kimyasal maddelerin satışına sıkı denetim getiren bir kanun teklifi hazırladı, ancak teklif TBMM’de gündeme bile alınmadı.

MHP'nin siyanür teklifi 4 aydır Meclis'te bekliyor...

Türkiye son bir haftada siyanürle intihar haberleriyle sarsıldı. Önce İstanbul Fatih’te, ardından Antalya’da 4 kişilik aileler siyanürle intihar etti. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 4 ay önce siyanür gibi öldürücü kimyasal maddelerin satışına sıkı denetim getiren bir kanun teklifi hazırladı, ancak teklif TBMM’de gündeme bile alınmadı.

10 Kasım 2019 Pazar 13:12
MHP'nin siyanür teklifi 4 aydır Meclis'te bekliyor...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan yardımcısı ve Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu 26 Haziran günü TBMM'ye sunduğu yasa teklifiyle siyanür başta olmak üzere çevre ve insan sağlığına zarar veren her türlü kimyasal maddenin satışının internetten satışının yasaklanmasını TBMM'de istemişti.

Hidayet Vahapoğlu teklifinin gerekçesinde de, “Kimyasal maddeler sağlığımızı tehdit etmektedir. İnsan ve çevre sağlığını tehdit eden maddeler piyasada ve internet ortamından rahatça satın alınabiliyor” demişti. Teklifin yasalaşması halinde zehirli kimyasalların elektronik ortamda satışları engellenecek. Satış şartlarına da denetim getirilecek. Paketlerine de uyarıcı bilgi ve işaretler konulacak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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