mhp lideri devlet bahçeli taburcu oluyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu sabah Başkent Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu iyi olduğu belirtilen Bahçeli şu sıralar hastaneden taburcu oluyor.

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